https://crimea.ria.ru/20240424/v-krymu-pozheltelo-nebo-iz-za-tropicheskogo-vetra-i-pyli-1136805229.html

В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли

В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли

Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

2024-04-24T14:37

погода в крыму

крымская погода

татьяна любецкая

крымский гидрометцентр

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Небо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь".Также она заверила, что пугаться нечего, это вполне нормальное атмосферное явление.Ранее сообщалось, что в Крыму в среду ожидается жара и сильный ветер. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет КрымЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

симферополь

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