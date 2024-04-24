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В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли
В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли
Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:37
2024-04-24T14:37
погода в крыму
крымская погода
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Небо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь".Также она заверила, что пугаться нечего, это вполне нормальное атмосферное явление.Ранее сообщалось, что в Крыму в среду ожидается жара и сильный ветер. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет КрымЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
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погода в крыму, крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь
В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли

Желтоватый оттенок неба в Симферополе связан с ветром из тропиков и принесенной пылью

14:37 24.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сильный ветер из тропиков мог принести пыль, которая поднялась по всем высотам и окрасила небо в Крыму в желтоватый оттенок. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Небо в крымской столице в среду приобрело желтоватый оттенок, а в Севастополе, по словам местных жителей, прошел небольшой "желтый дождь".
© РИА Новости КрымВ Севастополе прошел желтый дождь
В Севастополе прошел желтый дождь - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым
В Севастополе прошел желтый дождь
"Пыль поднимается в воздухе по всем высотам из-за сильного южного ветра. Ветер с тропиков, поэтому, возможно, он и несет такую пыль", - объяснила Любецкая.
Также она заверила, что пугаться нечего, это вполне нормальное атмосферное явление.
Ранее сообщалось, что в Крыму в среду ожидается жара и сильный ветер. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона.
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Погода в КрымуКрымская погодаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферополь
 
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