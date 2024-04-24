https://crimea.ria.ru/20240424/yuzhnyy-tsiklon-prineset-v-krym-teplo-i-silnyy-veter-1136793348.html

Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер

Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер

Жара и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T00:01

2024-04-24T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Жара и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, утром и днем юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +27…29.На побережье ночью будет дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью дождь и до +15. днем осадки прекратятся и потеплеет. В Ялте до +23, в Алуште - до +20, в Судаке и Феодосии до +22, а в Евпатории воздух прогреется до +28 градусов.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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