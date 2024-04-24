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Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер
Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер
Жара и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Жара и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, утром и днем юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +27…29.На побережье ночью будет дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью дождь и до +15. днем осадки прекратятся и потеплеет. В Ялте до +23, в Алуште - до +20, в Судаке и Феодосии до +22, а в Евпатории воздух прогреется до +28 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240421/kogda-v-krym-vernetsya-vesna-1136682417.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер

В среду южный циклон принесет в Крым тропический воздух и сильный ветер

00:01 24.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУличное кафе
Уличное кафе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Жара и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду. Такую погоду принесет на полуостров тропический воздух южного циклона, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Южный циклон принесет на полуостров жаркий тропический воздух. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, днем местами усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха повысится ночью до +11…16, днем до +24…29, на южном побережье и в горах +18…23 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 6-11 м/с, утром и днем юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +27…29.
На побережье ночью будет дождливо. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью дождь и до +15. днем осадки прекратятся и потеплеет. В Ялте до +23, в Алуште - до +20, в Судаке и Феодосии до +22, а в Евпатории воздух прогреется до +28 градусов.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Южный циклон принесет в Крым тепло и сильный ветер
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
23:04Главные новости Крыма: 23 апреля
22:58Главное за день: 23 апреля
22:41В посольстве РФ пояснили решение Британии выделить Киеву крупнейший транш
22:27Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
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