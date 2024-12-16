https://crimea.ria.ru/20241216/v-simferopole-kosmetolog-bez-obrazovaniya-izurodovala-klientku---sk-1142642258.html

В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК

В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК - РИА Новости Крым, 16.12.2024

В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК

Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании опасных косметологических услуг в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T11:43

2024-12-16T11:43

2024-12-16T11:43

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крым

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании опасных косметологических услуг в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным ведомства, соответствующий факт стал известен правоохранителям из сообщений в социальных сетях.Состояние клиентки усугубила гормональная терапия, к которой она прибегла по совету мастера при повторном обращении. Теперь делом займутся следователи. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Крыму открыта процессуальная проверка, доклад о ходе и результатах которой направят в центральный аппарат ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациенткуНазвано основное заблуждение об услугах косметологовОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботокса

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, новости крыма, происшествия