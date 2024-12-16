https://crimea.ria.ru/20241216/v-simferopole-kosmetolog-bez-obrazovaniya-izurodovala-klientku---sk-1142642258.html
В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК
В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК
Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании опасных косметологических услуг в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T11:43
2024-12-16T11:43
2024-12-16T11:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании опасных косметологических услуг в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным ведомства, соответствующий факт стал известен правоохранителям из сообщений в социальных сетях.Состояние клиентки усугубила гормональная терапия, к которой она прибегла по совету мастера при повторном обращении. Теперь делом займутся следователи. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Крыму открыта процессуальная проверка, доклад о ходе и результатах которой направят в центральный аппарат ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациенткуНазвано основное заблуждение об услугах косметологовОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботокса
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, новости крыма, происшествия
В Симферополе косметолог без образования изуродовала клиентку - СК
В Симферополе косметолог без образования оказывала опасные услуги - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об оказании опасных косметологических услуг в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным ведомства, соответствующий факт стал известен правоохранителям из сообщений в социальных сетях.
"Женщина, не имеющая медицинского образования, в домашних условиях провела местной жительнице процедуру по вживлению искусственных волос в область бровей, в результате чего у пострадавшей развился воспалительный процесс, образовались рубцы и гематомы", - сообщают правоохранители.
Состояние клиентки усугубила гормональная терапия, к которой она прибегла по совету мастера при повторном обращении. Теперь делом займутся следователи.
По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Крыму открыта процессуальная проверка, доклад о ходе и результатах которой направят в центральный аппарат ведомства.
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