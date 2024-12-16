https://crimea.ria.ru/20241216/operatsiya-po-spaseniyu-ekipazha-tankera-volgoneft-239-zavershena-1142640817.html

Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена

Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена

Все члены терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег, спасательная операция завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T10:36

2024-12-16T10:36

2024-12-16T10:54

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танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Все члены терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег, спасательная операция завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Спасение экипажа второго судна продолжилось в понедельник. Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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