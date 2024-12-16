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Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена
Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена
Все члены терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег, спасательная операция завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T10:36
2024-12-16T10:36
2024-12-16T10:54
россия
новости
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Все члены терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" эвакуированы на берег, спасательная операция завершена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Спасение экипажа второго судна продолжилось в понедельник. Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив
Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена
МЧС: все 14 членов экипажа танкера "Волгонефть 239" спасены и эвакуированы на берег
10:36 16.12.2024 (обновлено: 10:54 16.12.2024)