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Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму
Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму
Мобильный оператор Yota отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T10:37
2024-12-16T10:37
2024-12-16T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Мобильный оператор Yota отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.Уточняется, что минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана на территории Крыма и Севастополя.С 1 января 2025 года оператор "Билайн" также предоставит голосовую связь и интернет для крымчан без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях. Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 годуРоссия и Белоруссия отменяют роуминг
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фас (федеральная антимонопольная служба), связь в крыму, мобильная связь, крым, цены и тарифы, yota, новости крыма
Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму
Yota отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму - ФАС