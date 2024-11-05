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Россия и Белоруссия отменяют роуминг - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Россия и Белоруссия отменяют роуминг
Россия и Белоруссия отменяют роуминг - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Россия и Белоруссия отменяют роуминг
Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T16:14
2024-11-05T16:14
россия
белоруссия
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связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во вторник, пишет РИА Новости."Совет министров Союзного государства по итогам заседания в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства", - сказано в сообщении.О планах по отмене роуминга на территории Союзного государства президент России Владимир Путин заявлял в мае этого года. В октябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, планируется до конца текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоКак туристу в Крыму не платить за роумингСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
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россия, белоруссия, роуминг, связь, мобильная связь, общество, новости
Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга

16:14 05.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во вторник, пишет РИА Новости.
"Совет министров Союзного государства по итогам заседания в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства", - сказано в сообщении.

Связь для жителей двух стран будет доступна по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, условия уже согласованы. Также предусматривается не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Резолюция должна заработать с 1 марта 2025 года, уточнили в правительстве Белоруссии.

О планах по отмене роуминга на территории Союзного государства президент России Владимир Путин заявлял в мае этого года. В октябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, планируется до конца текущего года.
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РоссияБелоруссияРоумингСвязьМобильная связьОбществоНовости
 
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