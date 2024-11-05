https://crimea.ria.ru/20241105/rossiya-i-belorussiya-otmenyayut-rouming-1141627254.html

Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Россия и Белоруссия отменяют роуминг - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Россия и Белоруссия отменяют роуминг

Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:14

2024-11-05T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во вторник, пишет РИА Новости."Совет министров Союзного государства по итогам заседания в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства", - сказано в сообщении.О планах по отмене роуминга на территории Союзного государства президент России Владимир Путин заявлял в мае этого года. В октябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, планируется до конца текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоКак туристу в Крыму не платить за роумингСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, роуминг, связь, мобильная связь, общество, новости