Россия и Белоруссия отменяют роуминг
Россия и Белоруссия согласовали условия отмены роуминга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи между Россией и Белоруссией принята по итогам заседания Совета министров Союзного государства во вторник, пишет РИА Новости.
"Совет министров Союзного государства по итогам заседания в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства", - сказано в сообщении.
Связь для жителей двух стран будет доступна по тарифам, сопоставимым с домашней сетью, условия уже согласованы. Также предусматривается не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Резолюция должна заработать с 1 марта 2025 года, уточнили в правительстве Белоруссии.
О планах по отмене роуминга на территории Союзного государства президент России Владимир Путин заявлял в мае этого года. В октябре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, планируется до конца текущего года.
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