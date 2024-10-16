https://crimea.ria.ru/20241016/kogda-otmenyat-rouming-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-1141116927.html
Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией
Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией
До конца текущего года планируется завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T07:27
2024-10-16T07:27
2024-10-16T08:59
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роуминг
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союзное государство
телефон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. До конца текущего года планируется завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российские операторы согласны с подобными убытками, добавил он.В мае этого года президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства, то есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
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РИА Новости Крым
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россия, белоруссия, роуминг, новости, союзное государство, телефон, смартфон, мобильная связь
Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией
Роуминг между Белоруссией и Россией планируется отменить до конца этого года
07:27 16.10.2024 (обновлено: 08:59 16.10.2024)