https://crimea.ria.ru/20241016/kogda-otmenyat-rouming-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-1141116927.html

Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Когда отменят роуминг между Россией и Белоруссией

До конца текущего года планируется завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T07:27

2024-10-16T07:27

2024-10-16T08:59

россия

белоруссия

роуминг

новости

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телефон

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мобильная связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. До конца текущего года планируется завершить все работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российские операторы согласны с подобными убытками, добавил он.В мае этого года президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства, то есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницуСевастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

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белоруссия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, роуминг, новости, союзное государство, телефон, смартфон, мобильная связь