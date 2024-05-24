https://crimea.ria.ru/20240524/rouming-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-skoro-otmenyat--putin-1137560448.html
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T18:26
2024-05-24T18:26
2024-05-24T18:55
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
мобильная связь
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132616421_0:762:2286:2048_1920x0_80_0_0_f9eb84c40fc6fe2ca26e7c6ab795bf67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российскиt операторы согласны с подобными убытками, добавил он.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
https://crimea.ria.ru/20240522/mts-podozrevayut-v-neobosnovannom-povyshenii-tsen--fas-vozbudila-delo-1137495978.html
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132616421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e069f9b759d3a78bb345ab8bf182e20f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мобильная связь, в мире, новости, общество
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белорусский в скором времени
18:26 24.05.2024 (обновлено: 18:55 24.05.2024)