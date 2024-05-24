https://crimea.ria.ru/20240524/rouming-mezhdu-rossiey-i-belorussiey-skoro-otmenyat--putin-1137560448.html

Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин

Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин

Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T18:26

2024-05-24T18:26

2024-05-24T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российскиt операторы согласны с подобными убытками, добавил он.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.

https://crimea.ria.ru/20240522/mts-podozrevayut-v-neobosnovannom-povyshenii-tsen--fas-vozbudila-delo-1137495978.html

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россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мобильная связь, в мире, новости, общество