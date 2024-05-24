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Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин
Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T18:26
2024-05-24T18:55
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российскиt операторы согласны с подобными убытками, добавил он.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
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россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мобильная связь, в мире, новости, общество
Роуминг между Россией и Белоруссией скоро отменят – Путин

Путин заявил об отмене роуминга между Россией и Белорусский в скором времени

18:26 24.05.2024 (обновлено: 18:55 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия в ближайшее время отменят международный сотовый роуминг, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"В скором времени планируется отменить роуминг на территории Союзного государства, то есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети", - сказал глава российского государства.
Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее сообщил, что сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждается полная отмена роуминга между двумя странами. По его словам, решению этого вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от этого шага. При этом российскиt операторы согласны с подобными убытками, добавил он.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 24 мая провели переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. Ранее в ходе встречи российский лидер заявлял, что работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
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