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В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске. РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T14:59
2024-05-24T14:59
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
минск
переговоры
политика
новости
белоруссия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске.По его словам, работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.Затем главы государств проведут встречу в расширенном составе.В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.В аэропорту Минска Путин рассказал, что намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.Как ожидается, стороны поговорят о состоянии и перспективах развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционной повестке и реализации решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политическом диалоге, продвижении совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укреплении безопасности, взаимодействии в гуманитарной сфере.Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, минск, переговоры, политика, новости, белоруссия, россия

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

14:59 24.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в узком составе во Дворце Независимости в Минске.
"Перед нашим выездом сюда нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов (у Москвы и Минска. — Прим. Ред.) нет, так как я понял из докладов", — сказал российский лидер во время публичной части встречи.
По его словам, работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, результаты экономического развития сами говорят за себя, сегодня предстоит наметить конкретные шаги по развитию отношений.
С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов.
Затем главы государств проведут встречу в расширенном составе.
В четверг вечером самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.
В аэропорту Минска Путин рассказал, что намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия Белоруссии в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Как ожидается, стороны поговорят о состоянии и перспективах развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционной повестке и реализации решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политическом диалоге, продвижении совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укреплении безопасности, взаимодействии в гуманитарной сфере.
Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоМинскПереговорыПолитикаНовостиБелоруссияРоссия
 
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