https://crimea.ria.ru/20240726/rieltoru-grozit-5-let-za-afery-s-arendoy-kvartir-v-simferopole-1139158686.html

"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе

"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.07.2024

"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе

В Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя. Как сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T21:46

2024-07-26T21:46

2024-07-26T21:46

крым

симферополь

мвд по республике крым

мошенничество

аренда жилья

происшествия

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125879776_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d6bcbcc1083dfcbc7ea20f9209430cd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.По данным полиции, 41-летняя женщина предлагала помощь с подбором квартир в аренду в Симферополе через объявления в интернете. За свои услуги она запрашивала привлекательную цену и брала предоплату. Для большей солидности сняла офис.При обращении в "офис" обманутым гражданам отказывали в возврате денег. Потерпевших установили правоохранители. К услугам злоумышленницы успели прибегнуть 31 человек, от которых женщина получила более 230 тысяч рублей. Уголовные дела по статье о мошенничестве возбуждены по каждому из эпизодов. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир

https://crimea.ria.ru/20240719/chernyy-rieltor-ugrozhaet-raspravoy-sevastopoltsu-s-invalidnostyu-1138989801.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мвд по республике крым, мошенничество, аренда жилья, происшествия, общество, новости крыма