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"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе
"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.07.2024
"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе
В Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя. Как сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T21:46
2024-07-26T21:46
2024-07-26T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.По данным полиции, 41-летняя женщина предлагала помощь с подбором квартир в аренду в Симферополе через объявления в интернете. За свои услуги она запрашивала привлекательную цену и брала предоплату. Для большей солидности сняла офис.При обращении в "офис" обманутым гражданам отказывали в возврате денег. Потерпевших установили правоохранители. К услугам злоумышленницы успели прибегнуть 31 человек, от которых женщина получила более 230 тысяч рублей. Уголовные дела по статье о мошенничестве возбуждены по каждому из эпизодов. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир
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"Риэлтору" грозит 5 лет за аферы с арендой квартир в Симферополе
В Крыму задержали подозреваемую в серийном мошенничестве с арендой квартир в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму разоблачили серию мошенничеств с арендой жилья, которую наладила и больше двух лет реализовала жительница Симферополя. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, жертвами "риэлтора" стали более 30 человек.
По данным полиции, 41-летняя женщина предлагала помощь с подбором квартир в аренду в Симферополе через объявления в интернете. За свои услуги она запрашивала привлекательную цену и брала предоплату. Для большей солидности сняла офис.
"Злоумышленница работала по довольно примитивной схеме: подписывала договоры с клиентами, после оплаты передавала или отправляла заказчикам адреса несуществующих квартир или контакты хозяев, чье жилье уже давно арендовано. Свои услуги риэлтор оценивала от 5 до 14 тысяч рублей", - сообщили в полиции.
При обращении в "офис" обманутым гражданам отказывали в возврате денег. Потерпевших установили правоохранители. К услугам злоумышленницы успели прибегнуть 31 человек, от которых женщина получила более 230 тысяч рублей.
Уголовные дела по статье о мошенничестве возбуждены по каждому из эпизодов. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям.
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