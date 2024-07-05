https://crimea.ria.ru/20240705/v-krymu-zaderzhali-chlenov-bandy-chernykh-rieltorov-1138620639.html

В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"

В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов" - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Крыму задержали членов банды "черных риэлторов"

В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов", которые лишили нескольких крымчан прав на жилье и землю. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T11:38

2024-07-05T11:38

2024-07-05T11:39

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму пресекли деятельность группы "черных риелторов", которые лишили нескольких крымчан прав на жилье и землю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.Как отметили в ведомстве, участники преступной группы из числа членов правления товарищества собственников недвижимости "Орбита" разработали схему по незаконному лишению прав на имущество членов указанного ТСН.В ноябре 2021 года злоумышленники незаконно лишили права на земельный участок и расположенный на нем дачный дом проживающую в нем женщину.Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с керченской полицией при силовой поддержке отряда особого назначения "Грифон". Материалы уголовного дела переданы в следственные органы МВД.Ранее в Крыму задержали бывшего чиновника администрации Ялты и его подельников, которые приобретали через подставных лиц права собственности на квартиры с последующей их продажей.Члены преступной группы подделывали договоры долевого участия сторонних лиц в строительстве многоэтажки для дальнейшего их использования при оформлении права собственности на жилплощадь.В конце июня в Севастополе вынесли обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму супруги получили 9 лет колонии за мошенничество с жильем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, закон и право, новости крыма, крым, недвижимость, видео