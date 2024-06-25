https://crimea.ria.ru/20240625/mnogomillionnaya-afera-sevastopolets-prodal-desyatki-nesuschestvuyuschikh-kvartir-1138330659.html

Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир

Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир

Мошенник из Севастополя получил 5,5 лет колонии за обман покупателей квартир из разных регионов России – за несколько лет мужчина украл у людей десятки... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T08:41

2024-06-25T08:41

2024-06-25T08:10

мошенничество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Мошенник из Севастополя получил 5,5 лет колонии за обман покупателей квартир из разных регионов России – за несколько лет мужчина украл у людей десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.Жертвами мошенника, помимо жителей Крыма и Севастополя, стали россияне из Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, а также Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей.По данным ведомства, преступник предлагал гражданам покупать жилье в строящихся многоквартирных домах на улице Генерала Коломийца, 28 в Севастополе, а также в четырех садовых товариществах региона: "Куликово поле", "Рыбак-3", "Яблоня", "Дергачи-3".С людьми мужчина заключал предварительные договоры купли-продажи помещений, получая от них деньги. При этом ничего строить не планировал, а лишь создавал видимость, так как хорошо знал, что строить МКД здесь запрещено: категория разрешенного использования земли предполагает индивидуальные дома или садоводство."Имея доступ к указанным земельным участкам, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов. Также он открыл четыре офиса в Ленинском районе Севастополя, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах", – рассказали в прокуратуре.Деньги обманутым дольщикам мужчина не вернул. Теперь по решению суда его имущество, включая земельные участки, нежилые здания и сооружения на общую сумму почти 25 млн рублей, остается арестованным. Эта сумма пойдет на возмещение материального ущерба пострадавшим в соответствии с поданными исками.Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее суд уже выносил ему обвинительный приговор за совершение аналогичных преступлений в отношении еще девяти потерпевших. С учетом этого, осужденный получил в качестве наказания 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.В прокуратуре отмечают, что сейчас на рассмотрении суда находится еще одно уголовное дело, согласно которому этот же мужчина обвиняется таком же мошенничестве в отношении других 44 потерпевших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей Жительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, севастополь, прокуратура города севастополя, крым, новости, происшествия, суд, приговор