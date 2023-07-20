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В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T19:39
2023-07-20T19:39
2023-07-20T19:39
умвд россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту завершено, злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.Чтобы провернуть схему, злоумышленник заключил договор аренды с правом выкупа на земельный участок, предназначенный под строительство жилого дома. Также разместил в Интернете объявления о предварительной продаже жилья, арендовал офис, нанял работников, которые не знали о преступном замысле, изготовил эскизные проекты и типовые документы о приобретении жилых помещений, и даже начал стройку на другом участке, не предназначенном под строительство, заверив покупателей, что потом изменит вид разрешенного использования земли.Заранее зная, что переоформить землю и ввести жилье в эксплуатацию не получится, злоумышленник собирал с доверчивых граждан деньги и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.Сейчас недвижимость злоумышленника арестована на сумму более 10,5 млн рублей, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапиталеКрымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничестваПри строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
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умвд россии по севастополю, севастополь, мошенничество, происшествия, новости крыма, крым
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
В Севастополе лжезастройщику грозит срок за кражу 17 млн на продаже квартир
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту завершено, злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 55-летний местный житель под предлогом продажи жилых помещений в строящихся многоквартирных домах похитил более 17,2 миллионов рублей у двадцати жителей Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей", - сказано в сообщении.
Чтобы провернуть схему, злоумышленник заключил договор аренды с правом выкупа на земельный участок, предназначенный под строительство жилого дома. Также разместил в Интернете объявления о предварительной продаже жилья, арендовал офис, нанял работников, которые не знали о преступном замысле, изготовил эскизные проекты и типовые документы о приобретении жилых помещений, и даже начал стройку на другом участке, не предназначенном под строительство, заверив покупателей, что потом изменит вид разрешенного использования земли.
Заранее зная, что переоформить землю и ввести жилье в эксплуатацию не получится, злоумышленник собирал с доверчивых граждан деньги и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.
"В арендованном аферистом офисном помещении были проведены обыски, изъяты предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, договоры о внесении целевых паевых взносов, расписки о получении денежных средств, а также иная документация, подтверждающая его мошенническую деятельность", - уточнили в МВД.
Сейчас недвижимость злоумышленника арестована на сумму более 10,5 млн рублей, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.
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