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В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ

В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.07.2023

В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ

В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T19:39

2023-07-20T19:39

2023-07-20T19:39

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту завершено, злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.Чтобы провернуть схему, злоумышленник заключил договор аренды с правом выкупа на земельный участок, предназначенный под строительство жилого дома. Также разместил в Интернете объявления о предварительной продаже жилья, арендовал офис, нанял работников, которые не знали о преступном замысле, изготовил эскизные проекты и типовые документы о приобретении жилых помещений, и даже начал стройку на другом участке, не предназначенном под строительство, заверив покупателей, что потом изменит вид разрешенного использования земли.Заранее зная, что переоформить землю и ввести жилье в эксплуатацию не получится, злоумышленник собирал с доверчивых граждан деньги и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.Сейчас недвижимость злоумышленника арестована на сумму более 10,5 млн рублей, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапиталеКрымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничестваПри строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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