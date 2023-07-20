Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/v-sevastopole-lzhezastroyschik-pokhitil-17-mln-u-zhiteley-shesti-regionov-rf-1130191177.html
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T19:39
2023-07-20T19:39
умвд россии по севастополю
севастополь
мошенничество
происшествия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124144284_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_771e264095111240c74a9ae74f981b5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту завершено, злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.Чтобы провернуть схему, злоумышленник заключил договор аренды с правом выкупа на земельный участок, предназначенный под строительство жилого дома. Также разместил в Интернете объявления о предварительной продаже жилья, арендовал офис, нанял работников, которые не знали о преступном замысле, изготовил эскизные проекты и типовые документы о приобретении жилых помещений, и даже начал стройку на другом участке, не предназначенном под строительство, заверив покупателей, что потом изменит вид разрешенного использования земли.Заранее зная, что переоформить землю и ввести жилье в эксплуатацию не получится, злоумышленник собирал с доверчивых граждан деньги и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.Сейчас недвижимость злоумышленника арестована на сумму более 10,5 млн рублей, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапиталеКрымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничестваПри строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0c/1124144284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba8a9fb155d508b71366c19e0863d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд россии по севастополю, севастополь, мошенничество, происшествия, новости крыма, крым
В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ

В Севастополе лжезастройщику грозит срок за кражу 17 млн на продаже квартир

19:39 20.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе лжезастрощик похитил более 17 млн под предлогом продажи квартир в строящихся домах. Как сообщает полиция города, расследование по данному факту завершено, злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 55-летний местный житель под предлогом продажи жилых помещений в строящихся многоквартирных домах похитил более 17,2 миллионов рублей у двадцати жителей Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской и Челябинской областей", - сказано в сообщении.
Чтобы провернуть схему, злоумышленник заключил договор аренды с правом выкупа на земельный участок, предназначенный под строительство жилого дома. Также разместил в Интернете объявления о предварительной продаже жилья, арендовал офис, нанял работников, которые не знали о преступном замысле, изготовил эскизные проекты и типовые документы о приобретении жилых помещений, и даже начал стройку на другом участке, не предназначенном под строительство, заверив покупателей, что потом изменит вид разрешенного использования земли.
Заранее зная, что переоформить землю и ввести жилье в эксплуатацию не получится, злоумышленник собирал с доверчивых граждан деньги и тратил их на дальнейшую реализацию мошеннической схемы и свои нужды.
"В арендованном аферистом офисном помещении были проведены обыски, изъяты предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, договоры о внесении целевых паевых взносов, расписки о получении денежных средств, а также иная документация, подтверждающая его мошенническую деятельность", - уточнили в МВД.
Сейчас недвижимость злоумышленника арестована на сумму более 10,5 млн рублей, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет заключения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале
Крымчан предупредили о новой схеме удаленного мошенничества
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
 
УМВД России по СевастополюСевастопольМошенничествоПроисшествияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера
19:39В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
19:11Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу
18:56Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара
18:46В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
18:26Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди
17:42Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
17:35Буря с грозой и градом обрушится на Крым
17:27Движение по трассе "Таврида" в Крыму восстановлено после ЧП на полигоне
17:13На востоке Крыма 56-летняя женщина погибла под колесами кроссовера
16:52В Алуште полицейские забрали диких птиц у фотографа-живодера
16:39В название Крымского медицинского института вернули орден
16:29Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России
16:11Украина назвала военными целями следующие в российские порты суда
16:06Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
15:5418 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
15:07Украинский беспилотник сбит в центре Крыма
15:06С пистолетом и монтировкой: в Севастополе сцепились дальнобойщики
14:56Атака БПЛА на Раздольное – Следком занялся утренним ЧП в Крыму
14:49За неявку в военкомат вводят крупные штрафы
Лента новостейМолния