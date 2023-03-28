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При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда - РИА Новости Крым, 28.03.2023
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
закон и право
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новости
прокуратура краснодарского края
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155 дольщиков при строительстве жилого комплекса. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края."Мужчина признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.Приговор не вступил в законную силу.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовВ Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, краснодар, новости, прокуратура краснодарского края, общество, приговор
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда

Застройщик получил 4 года за хищение у дольщиков в Краснодаре 375 млн

13:17 28.03.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
зал суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155 дольщиков при строительстве жилого комплекса. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
По информации ведомства, с октября 2014 года по апрель 2017 подсудимый похитил более 375 млн рублей средств дольщиков при строительстве ЖК "Седьмое небо" в Краснодаре. От его действий пострадали дольщики из Москвы, Краснодарского края, Республики Якутия, Приморского края, Мурманской области и других регионов.
"Мужчина признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек.
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Закон и правоКраснодарНовостиПрокуратура Краснодарского краяОбществоПриговор
 
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