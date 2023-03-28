https://crimea.ria.ru/20230328/pri-stroitelstve-zhk-v-krasnodare-ukrali-bolee-375-mln-prigovor-suda-1127812411.html
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда - РИА Новости Крым, 28.03.2023
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
2023-03-28T13:17
закон и право
краснодар
новости
прокуратура краснодарского края
общество
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155 дольщиков при строительстве жилого комплекса. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края."Мужчина признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.Приговор не вступил в законную силу.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовВ Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
краснодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b299f37ee40cbc4d2eaf5360fcf1d8e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, краснодар, новости, прокуратура краснодарского края, общество, приговор
При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
Застройщик получил 4 года за хищение у дольщиков в Краснодаре 375 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155 дольщиков при строительстве жилого комплекса. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
По информации ведомства, с октября 2014 года по апрель 2017 подсудимый похитил более 375 млн рублей средств дольщиков при строительстве ЖК "Седьмое небо" в Краснодаре. От его действий пострадали дольщики из Москвы, Краснодарского края, Республики Якутия, Приморского края, Мурманской области и других регионов.
"Мужчина признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил
, что в этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: