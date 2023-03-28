https://crimea.ria.ru/20230328/pri-stroitelstve-zhk-v-krasnodare-ukrali-bolee-375-mln-prigovor-suda-1127812411.html

При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда

При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда - РИА Новости Крым, 28.03.2023

При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда

Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T13:17

2023-03-28T13:17

2023-03-28T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании за хищение денежных средств у 155 дольщиков при строительстве жилого комплекса. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края."Мужчина признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима. На имущество осужденного наложен арест.Приговор не вступил в законную силу.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателяВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовВ Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, краснодар, новости, прокуратура краснодарского края, общество, приговор