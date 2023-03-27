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Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя

Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя

В Крыму задержан 26-летний местный житель по подозрению в присвоении 600 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T13:59

2023-03-27T13:59

2023-03-27T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 26-летний местный житель по подозрению в присвоении 600 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.С заявлением о происшествии в полицию Симферополя обратился 39-летний директор одной из строительных компаний. Он пояснил, что его подчиненный, работающий торговым представителем, присвоил крупную сумму денег. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого – он во всем признался.Со слов задержанного, директор фирмы попросил забрать деньги, которые ему вернули в качестве долга, и молодой человек вызвался помочь. Однако увидев пачки купюр не смог устоять."Увидев крупную сумму денег, мужчина решил присвоить их себе и инсценировать "кражу". Он заявил по линии 102, что якобы передвигаясь на автомобиле, встретил ранее неизвестного мужчину и в итоге решил его подвезти. По дороге авто вышло из строя, и подозреваемый, выйдя из салона машины, решил посмотреть, что произошло. В этот момент неизвестный, по его словам, украл его личную сумку с деньгами", - рассказали в МВД.Роль неизвестного исполнил знакомый злоумышленника, который в итоге после "дела" вернул ему только часть украденных денег.В доме задержанного полицейские провели обыск и обнаружили 160 тысяч рублей. Остальные деньги молодой человек потратил на собственные нужды.Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее в Белогорске местного фермера уличили в мошенничествена 2,2 млн рублей. По информации прокуратуры, мужчина необоснованно получил субсидию от государства, пообещав закладку многолетних насаждений, а в итоге заключив фиктивные договоры. Теперь надзорное ведомства требует взыскать с него всю сумму, полученную незаконным путем.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение 3 миллионов обернулось для фермера из Крыма условным срокомДеньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на кражеКрымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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