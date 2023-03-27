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Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
В Белогорске прокуратура требует взыскать с местного фермера 2,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина необоснованно получил... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T11:03
2023-03-27T11:03
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Белогорске прокуратура требует взыскать с местного фермера 2,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина необоснованно получил субсидию от государства.Уточняется, что подозреваемый – глава фермерского хозяйства – заключил договор на проектировку территории под закладку многолетних насаждений, после чего заключил фиктивные договоры на работы по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.Фермера подозревают в мошенничестве, прокуратура требует взыскать с него всю сумму, полученную незаконным путем.Ранее в Раздольненском районе Крыма глава фермерского хозяйства получил условный срок за хищение трех миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и использовании подложного документа: осенью 2019 года он воспользовался тем, что был главой фермерского хозяйства, получил от государства грант на реализацию сельскохозяйственного проекта, но деньги потратил не по целевому назначению. Читайте также на РИА Новости Крым:Фермер в Крыму получил 9,5 лет тюрьмы за убийство предпринимателяВ Крыму возбуждено уголовное дело о многотысячной краже у фермеровВ Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
https://crimea.ria.ru/20230317/srezali-i-vyvezli-v-sakskom-rayone-ukrali-plodorodnuyu-zemlyu-na-95-mln-1127599143.html
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, мошенничество, сельское хозяйство, общество
Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей

Прокуратура: в Крыму фермер обманул государство на 2,2 млн рублей

11:03 27.03.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Белогорске прокуратура требует взыскать с местного фермера 2,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина необоснованно получил субсидию от государства.
Уточняется, что подозреваемый – глава фермерского хозяйства – заключил договор на проектировку территории под закладку многолетних насаждений, после чего заключил фиктивные договоры на работы по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.
"На основании указанных документов, представленных в региональное министерство сельского хозяйства, он необоснованно получил субсидию на возмещение расходов в размере более 2,2 млн рублей, которой распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
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Фермера подозревают в мошенничестве, прокуратура требует взыскать с него всю сумму, полученную незаконным путем.
Ранее в Раздольненском районе Крыма глава фермерского хозяйства получил условный срок за хищение трех миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и использовании подложного документа: осенью 2019 года он воспользовался тем, что был главой фермерского хозяйства, получил от государства грант на реализацию сельскохозяйственного проекта, но деньги потратил не по целевому назначению.
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КрымБелогорский районПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости КрымаМошенничествоСельское хозяйствоОбщество
 
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