https://crimea.ria.ru/20230306/krymskogo-chinovnika-zapodozrili-v-nezakonnom-nachislenii-sebe-premiy-1127376413.html

Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий

Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым "Крымздрав" по подозрению в... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T18:12

2023-03-06T18:12

2023-03-06T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым "Крымздрав" по подозрению в необоснованном начислении значительных премий самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по противодействию коррупции РК."Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" по факту неправомерного начисления и выплаты себе премий и.о. директора ГКУ РК "Крымздрав" в значительном размере", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы проверки, которую провели сотрудники комитета.ГКУ РК "Крымздрав" – учреждение, подведомственное министерству здравоохранения республики. Оно координирует деятельность медицинских организаций региона, а также ведет бюджетный, налоговый, бухгалтерский и статистический учет и отчетность минздрава.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взяткиДело на 91 миллион: работник Крымздрава ответит за спецодежду для медиков

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