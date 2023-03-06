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Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий
Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым "Крымздрав" по подозрению в... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T18:12
2023-03-06T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым "Крымздрав" по подозрению в необоснованном начислении значительных премий самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по противодействию коррупции РК."Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" по факту неправомерного начисления и выплаты себе премий и.о. директора ГКУ РК "Крымздрав" в значительном размере", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы проверки, которую провели сотрудники комитета.ГКУ РК "Крымздрав" – учреждение, подведомственное министерству здравоохранения республики. Оно координирует деятельность медицинских организаций региона, а также ведет бюджетный, налоговый, бухгалтерский и статистический учет и отчетность минздрава.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взяткиДело на 91 миллион: работник Крымздрава ответит за спецодежду для медиков
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Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий

И.о. директора "Крымздрава" заподозрили в необоснованном начислении премий самому себе

18:12 06.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым "Крымздрав" по подозрению в необоснованном начислении значительных премий самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по противодействию коррупции РК.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" по факту неправомерного начисления и выплаты себе премий и.о. директора ГКУ РК "Крымздрав" в значительном размере", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы проверки, которую провели сотрудники комитета.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:05
Коррупционный Крым: 700 чиновников попались на должностных преступлениях
ГКУ РК "Крымздрав" – учреждение, подведомственное министерству здравоохранения республики. Оно координирует деятельность медицинских организаций региона, а также ведет бюджетный, налоговый, бухгалтерский и статистический учет и отчетность минздрава.
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