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В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки - РИА Новости Крым, 20.02.2023
В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что чиновники сельского поселения незаконно передали муниципальное жилье по договорам соцнайма лицам, которые не подпадали под требования как нуждающиеся, – родственникам работников администрации сельсовета и самим сотрудникам. Впоследствии квартиры были приватизированы.В МВД по Республике Крым рассказали, что чиновник решил передать силовику 20 тысяч рублей в автомобиле. Полицейский отказался от взятки и предупредил о противоправности таких действий, однако чиновник не стал забирать деньги.По информации крымского управления Следкома, фигурантом дела стал бывший глава сельсовета Первомайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницуВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизменеВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости крыма, мвд по республике крым, крымский следком
В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
ФСБ задержала в Крыму главу сельсовета по подозрению в даче взятки полицейскому
12:37 20.02.2023 (обновлено: 12:39 20.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что чиновники сельского поселения незаконно передали муниципальное жилье по договорам соцнайма лицам, которые не подпадали под требования как нуждающиеся, – родственникам работников администрации сельсовета и самим сотрудникам. Впоследствии квартиры были приватизированы.
"Указанные действия нарушили законные права и интересы людей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для того чтобы избежать привлечения к предусмотренной законом ответственности, глава администрации сельского поселения принял решение дать взятку оперуполномоченному полиции, но был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - проинформировали в пресс-службе силового ведомства.
В МВД по Республике Крым рассказали, что чиновник решил передать силовику 20 тысяч рублей в автомобиле. Полицейский отказался от взятки и предупредил о противоправности таких действий, однако чиновник не стал забирать деньги.
По информации крымского управления Следкома, фигурантом дела стал бывший глава сельсовета Первомайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Органами следствия ему вменяется дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие", - уточнили в СК.
Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
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