https://crimea.ria.ru/20230220/v-krymu-zaderzhan-glava-selsoveta-za-dachu-vzyatki-1127098483.html

В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки

В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки - РИА Новости Крым, 20.02.2023

В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T12:37

2023-02-20T12:37

2023-02-20T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали главу сельского поселения, подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что чиновники сельского поселения незаконно передали муниципальное жилье по договорам соцнайма лицам, которые не подпадали под требования как нуждающиеся, – родственникам работников администрации сельсовета и самим сотрудникам. Впоследствии квартиры были приватизированы.В МВД по Республике Крым рассказали, что чиновник решил передать силовику 20 тысяч рублей в автомобиле. Полицейский отказался от взятки и предупредил о противоправности таких действий, однако чиновник не стал забирать деньги.По информации крымского управления Следкома, фигурантом дела стал бывший глава сельсовета Первомайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело.Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницуВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизменеВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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