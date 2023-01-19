https://crimea.ria.ru/20230119/vzyatka-za-zemlyu-byvshemu-zamglavy-poseleniya-v-krymu-predyavili-obvinenie-1126483225.html

Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

Следственный комитет в Крыму завершил расследование уголовного дела о получении взятки экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T17:59

2023-01-19T17:59

2023-01-19T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет в Крыму завершил расследование уголовного дела о получении взятки экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что в июне прошлого года чиновник предложил местной жительнице утвердить схему земельного участка на кадастровом плане поселка, а в будущем – оказать помощь в его оформлении в собственность. Свою "помощь" он оценил в 120 тысяч рублей."Получив сумму, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление, в то время как это входило в его прямые служебные обязанности", – подчеркнули в ведомстве.Преступные действия чиновника были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Мужчину задержали, по месту его жительства и работы провели обыски.Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взяткуВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизменеЭкс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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