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Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
Следственный комитет в Крыму завершил расследование уголовного дела о получении взятки экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T17:59
2023-01-19T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет в Крыму завершил расследование уголовного дела о получении взятки экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что в июне прошлого года чиновник предложил местной жительнице утвердить схему земельного участка на кадастровом плане поселка, а в будущем – оказать помощь в его оформлении в собственность. Свою "помощь" он оценил в 120 тысяч рублей."Получив сумму, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление, в то время как это входило в его прямые служебные обязанности", – подчеркнули в ведомстве.Преступные действия чиновника были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Мужчину задержали, по месту его жительства и работы провели обыски.Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взяткуВ России предлагают приравнять коррупцию во время СВО к госизменеЭкс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, крым, крымский следком, махинации с землей, закон и право, симферопольский район
Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

СК: бывший замглавы поселения в Крыму обвиняется в получении взятки за оформление земли

17:59 19.01.2023
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюБывший замглавы поселения в Крыму обвиняется в получении взятки за оформление земли
Бывший замглавы поселения в Крыму обвиняется в получении взятки за оформление земли
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет в Крыму завершил расследование уголовного дела о получении взятки экс-замглавы администрации Молодежненского сельсовета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в июне прошлого года чиновник предложил местной жительнице утвердить схему земельного участка на кадастровом плане поселка, а в будущем – оказать помощь в его оформлении в собственность. Свою "помощь" он оценил в 120 тысяч рублей.
"Получив сумму, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление, в то время как это входило в его прямые служебные обязанности", – подчеркнули в ведомстве.
Преступные действия чиновника были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Мужчину задержали, по месту его жительства и работы провели обыски.
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд.
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Новости КрымаКрымКрымский СледкомМахинации с землейЗакон и правоСимферопольский район
 
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17:59Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
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