https://crimea.ria.ru/20221020/v-kerchi-osudili-eks-chinovnika-za-krupnuyu-vzyatku-1125004131.html

В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взятку

В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взятку - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взятку

Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи приговорен к девяти годам лишения свободы за получение крупной взятки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T17:11

2022-10-20T17:11

2022-10-20T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи приговорен к девяти годам лишения свободы за получение крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В суде установлено, что в 2020 году местная администрация заключила 22 муниципальных контракта на проведение работ по благоустройству придомовых территорий. Цена сделок превысила 600 млн рублей."В дальнейшем подсудимый, являясь руководителем подразделения местной администрации, получил от главы подрядной организации взятки в виде денежных средств и имущества на сумму 1 млн рублей за общее покровительство, своевременное принятие работ по контрактам и их оплату", - говорится в сообщении.Преступные действия обвиняемых выявили сотрудники органов внутренних дел и ФСБ при координации их действий прокуратурой города. Позже следователи установили, что документ о высшем образовании фигуранта дела фиктивный."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на четыре года. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221018/eks-chinovniki-iz-evpatorii-poydut-v-koloniyu-za-vzyatku-bolee-10-mln-rubley-1124958445.html

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