https://crimea.ria.ru/20221025/eks-vitse-premer-kryma-nakhlupin-prigovoren-k-8-godam-podana-apellyatsiya-1125085637.html
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:08
2022-10-25T20:08
2022-10-25T20:16
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского по делу о получении взятки к 8 годам лишения свободы каждого, приговор в законную силу не вступил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.Оба чиновника обвинялись по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник отметил, что приговор в законную силу не вступил в связи с тем, что Дукорский подал апелляционную жалобу на решение суда.Еще один фигурант дела Ярослав Сливка в ноябре 2020 года был признан виновным в совершении преступления и осужден на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
https://crimea.ria.ru/20201211/SK-zavershil-rassledovanie-dela-eks-vitse-premera-Kryma-Nakhlupina-1119042215.html
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общество, крым
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорён к 8 годам колонии, подана апелляция - источник
20:08 25.10.2022 (обновлено: 20:16 25.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского по делу о получении взятки к 8 годам лишения свободы каждого, приговор в законную силу не вступил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
"Суд приговорил Нахлупина к 8 годам лишения свободы. Аналогичный срок вынесен Дукорскому", - сообщил источник, отметив, что приговор был вынесен 10 октября.
Оба чиновника обвинялись по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник отметил, что приговор в законную силу не вступил в связи с тем, что Дукорский подал апелляционную жалобу на решение суда.
Еще один фигурант дела Ярослав Сливка в ноябре 2020 года был признан виновным в совершении преступления и осужден на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.
Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.
Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.