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Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция
Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:08
2022-10-25T20:16
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского по делу о получении взятки к 8 годам лишения свободы каждого, приговор в законную силу не вступил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.Оба чиновника обвинялись по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник отметил, что приговор в законную силу не вступил в связи с тем, что Дукорский подал апелляционную жалобу на решение суда.Еще один фигурант дела Ярослав Сливка в ноябре 2020 года был признан виновным в совершении преступления и осужден на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
https://crimea.ria.ru/20201211/SK-zavershil-rassledovanie-dela-eks-vitse-premera-Kryma-Nakhlupina-1119042215.html
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4.7
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общество, крым
Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорен к 8 годам, подана апелляция

Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин приговорён к 8 годам колонии, подана апелляция - источник

20:08 25.10.2022 (обновлено: 20:16 25.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 18 октября 2018
Бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил экс-вице-премьера Виталия Нахлупина, курировавшего Федерально-целевую программу в Крыму, и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского по делу о получении взятки к 8 годам лишения свободы каждого, приговор в законную силу не вступил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах.
"Суд приговорил Нахлупина к 8 годам лишения свободы. Аналогичный срок вынесен Дукорскому", - сообщил источник, отметив, что приговор был вынесен 10 октября.
Оба чиновника обвинялись по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник отметил, что приговор в законную силу не вступил в связи с тем, что Дукорский подал апелляционную жалобу на решение суда.
Еще один фигурант дела Ярослав Сливка в ноябре 2020 года был признан виновным в совершении преступления и осужден на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.
Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин (в центре) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 16:31
СК завершил расследование дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина
Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.
Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
 
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