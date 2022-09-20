https://crimea.ria.ru/20220920/v-krymu-sud-na-dva-mesyatsa-arestoval-zamglavy-selsoveta-za-vzyatku-1124563715.html
В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
В Крыму чиновника арестовали за получение взятки при оформлении земельного участка в собственность местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T16:13
2022-09-20T16:13
2022-09-20T16:13
крым
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму чиновника арестовали за получение взятки при оформлении земельного участка в собственность местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следкома России.Установлено, что в июне 2022 года за помощью в оформлении права собственности на земельный участок к заместителю главы сельсовета обратилась местная жительница. Чиновник предложил урегулировать вопрос за взятку в размере 420 тысяч рублей, несмотря на то, что такие действия входят в прямые служебные обязанности замглавы.Получив часть взятки, чиновник передал женщине обещанное постановление. В дальнейшем преступные действия обвиняемого выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Дома и на работе у чиновника провели обыски, а его самого задержали. По данным МВД Крыма, факт преступления подтвердился после изъятия мобильного телефона, компьютера и документации замглавы.Ведомству предстоит проверить причастность обвиняемого к другим преступлениям с использованием своего служебного положения.Ранее в Крыму суд отправил пожарного инспектора под домашний арест за взятку.
https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-sud-otpravil-pozharnogo-inspektora-pod-arest-za-vzyatku-1124547998.html
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крым, крымский следком, происшествия
В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
В Крыму замглавы сельсовета задержали за взятку при оформлении земельного участка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму чиновника арестовали за получение взятки при оформлении земельного участка в собственность местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следкома России.
Установлено, что в июне 2022 года за помощью в оформлении права собственности на земельный участок к заместителю главы сельсовета обратилась местная жительница. Чиновник предложил урегулировать вопрос за взятку в размере 420 тысяч рублей, несмотря на то, что такие действия входят в прямые служебные обязанности замглавы.
"Должностное лицо предложило местной жительнице за взятку в 420 тысяч рублей изготовить постановление главы администрации Молодежненского сельского поселения об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и в дальнейшем способствовать в переходе права собственности этого участка в ее собственность", – говорится в сообщении ведомства.
Получив часть взятки, чиновник передал женщине обещанное постановление. В дальнейшем преступные действия обвиняемого выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Дома и на работе у чиновника провели обыски, а его самого задержали. По данным МВД Крыма, факт преступления подтвердился после изъятия мобильного телефона, компьютера и документации замглавы.
"По ходатайству следователя Киевским районным судом города Симферополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключении под стражу на период предварительного следствия до 13 ноября текущего года", – сообщили в СК.
Ведомству предстоит проверить причастность обвиняемого к другим преступлениям с использованием своего служебного положения.