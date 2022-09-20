https://crimea.ria.ru/20220920/v-krymu-sud-na-dva-mesyatsa-arestoval-zamglavy-selsoveta-za-vzyatku-1124563715.html

В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку

В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку

В Крыму чиновника арестовали за получение взятки при оформлении земельного участка в собственность местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T16:13

2022-09-20T16:13

2022-09-20T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму чиновника арестовали за получение взятки при оформлении земельного участка в собственность местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следкома России.Установлено, что в июне 2022 года за помощью в оформлении права собственности на земельный участок к заместителю главы сельсовета обратилась местная жительница. Чиновник предложил урегулировать вопрос за взятку в размере 420 тысяч рублей, несмотря на то, что такие действия входят в прямые служебные обязанности замглавы.Получив часть взятки, чиновник передал женщине обещанное постановление. В дальнейшем преступные действия обвиняемого выявили и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Симферопольскому району. Дома и на работе у чиновника провели обыски, а его самого задержали. По данным МВД Крыма, факт преступления подтвердился после изъятия мобильного телефона, компьютера и документации замглавы.Ведомству предстоит проверить причастность обвиняемого к другим преступлениям с использованием своего служебного положения.Ранее в Крыму суд отправил пожарного инспектора под домашний арест за взятку.

https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-sud-otpravil-pozharnogo-inspektora-pod-arest-za-vzyatku-1124547998.html

https://crimea.ria.ru/20220912/krymskogo-advokata-obvinyayut-v-krupnom-moshennichestve-1124480215.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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