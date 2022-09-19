https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-sud-otpravil-pozharnogo-inspektora-pod-arest-za-vzyatku-1124547998.html

В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку

В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку

Первомайский районный суд отправил под домашний арест инспектора по пожарному надзору, обвиняемого во взятке в значительном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T10:43

2022-09-19T10:43

2022-09-19T10:43

крым

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Первомайский районный суд отправил под домашний арест инспектора по пожарному надзору, обвиняемого во взятке в значительном размере. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Республике Крым.В ходе предварительного следствия установлено, что начальник отделения надзорной деятельности по Первомайскому району ГУ МЧС России по Республике Крым лично получил взятку в значительном размере от жителя района за незаконное бездействие по выявлению и пресечению административного правонарушения.Позже инспектор получил оставшуюся часть денег, после чего был задержан сотрудниками УФСБ.Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html

https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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