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В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку
В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку
Первомайский районный суд отправил под домашний арест инспектора по пожарному надзору, обвиняемого во взятке в значительном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T10:43
2022-09-19T10:43
крым
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Первомайский районный суд отправил под домашний арест инспектора по пожарному надзору, обвиняемого во взятке в значительном размере. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Республике Крым.В ходе предварительного следствия установлено, что начальник отделения надзорной деятельности по Первомайскому району ГУ МЧС России по Республике Крым лично получил взятку в значительном размере от жителя района за незаконное бездействие по выявлению и пресечению административного правонарушения.Позже инспектор получил оставшуюся часть денег, после чего был задержан сотрудниками УФСБ.Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html
https://crimea.ria.ru/20220715/v-krymu-eks-chinovnik-s-poddelnym-diplomom-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1123852265.html
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5
4.7
96
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крым, происшествия, закон и право
В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку

В Крыму инспектор по пожарному надзору отправлен под домашний арест за взятку

10:43 19.09.2022
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Первомайский районный суд отправил под домашний арест инспектора по пожарному надзору, обвиняемого во взятке в значительном размере. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Республике Крым.
В ходе предварительного следствия установлено, что начальник отделения надзорной деятельности по Первомайскому району ГУ МЧС России по Республике Крым лично получил взятку в значительном размере от жителя района за незаконное бездействие по выявлению и пресечению административного правонарушения.
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"В конце августа 2022 года у инспектора по пожарному надзору возник преступный умысел на получение взятки в сумме 25 тысяч рублей от жителя района за совершение бездействий и не привлечения к админответственности. Он лично получил часть взятки в размере 15 тысяч рублей от взяткодателя, действующего в интересах иного лица за совершение указанного бездействия", - говорится в сообщении.
Позже инспектор получил оставшуюся часть денег, после чего был задержан сотрудниками УФСБ.
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