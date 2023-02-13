https://crimea.ria.ru/20230213/vzyatka-i-prevyshenie-polnomochiy-v-sevastopole-budut-sudit-eks-chinovnitsu-1126950382.html

Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении полномочий при реализации... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T15:31

2023-02-13T15:31

2023-02-13T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении полномочий при реализации госконтракта. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.В 2019 году между департаментом транспорта Севастополя и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на реконструкцию моста через суходол по проспекту Гагарина. К его выполнению был привлечен субподрядчик. Главный специалист департамента транспорта была назначена представителем по контролю и приему выполненных работ.Благодаря этому она обещала не принимать законные меры по контролю качества и объемов выполняемых фирмой работ. На предлагаемые условия директор организации согласился. Как выяснилось в дальнейшем, работы были выполнены не в полном объеме, но эксперт подписала акты приемки. В результате департаменту транспорта был причинен материальный ущерб на сумму более 850 тысяч рублей, поскольку деньги исполнитель получил необоснованно.Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки и в результате оперативных мероприятий ФСБ.Расследование дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.Прокуратурой Севастополя подготовлено исковое заявление о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением, которое также будет рассмотрено судом вместе с материалами уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе КрымаВ Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятияВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, общество