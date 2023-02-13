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Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении полномочий при реализации... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении полномочий при реализации госконтракта. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.В 2019 году между департаментом транспорта Севастополя и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на реконструкцию моста через суходол по проспекту Гагарина. К его выполнению был привлечен субподрядчик. Главный специалист департамента транспорта была назначена представителем по контролю и приему выполненных работ.Благодаря этому она обещала не принимать законные меры по контролю качества и объемов выполняемых фирмой работ. На предлагаемые условия директор организации согласился. Как выяснилось в дальнейшем, работы были выполнены не в полном объеме, но эксперт подписала акты приемки. В результате департаменту транспорта был причинен материальный ущерб на сумму более 850 тысяч рублей, поскольку деньги исполнитель получил необоснованно.Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки и в результате оперативных мероприятий ФСБ.Расследование дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.Прокуратурой Севастополя подготовлено исковое заявление о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением, которое также будет рассмотрено судом вместе с материалами уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе КрымаВ Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятияВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, общество
Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

Следком: экс-сотрудницу дептранса Севастополя ждет суд за взятку и превышение полномочий

15:31 13.02.2023 (обновлено: 15:33 13.02.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении полномочий при реализации госконтракта. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома России.
В 2019 году между департаментом транспорта Севастополя и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на реконструкцию моста через суходол по проспекту Гагарина. К его выполнению был привлечен субподрядчик. Главный специалист департамента транспорта была назначена представителем по контролю и приему выполненных работ.
"Женщина выдвинула требования директору субподрядной организации, производившего работы, об оказании ей услуг имущественного характера – передаче во временное безвозмездное пользование автомобиля Audi Q-5, принадлежащего его фирме, а также об оплате ремонта машины Seat IBIZA, которая находилась ранее у нее в пользовании", - рассказали в ведомстве.
Благодаря этому она обещала не принимать законные меры по контролю качества и объемов выполняемых фирмой работ. На предлагаемые условия директор организации согласился. Как выяснилось в дальнейшем, работы были выполнены не в полном объеме, но эксперт подписала акты приемки. В результате департаменту транспорта был причинен материальный ущерб на сумму более 850 тысяч рублей, поскольку деньги исполнитель получил необоснованно.
Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки и в результате оперативных мероприятий ФСБ.
Расследование дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
Прокуратурой Севастополя подготовлено исковое заявление о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением, которое также будет рассмотрено судом вместе с материалами уголовного дела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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