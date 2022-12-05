https://crimea.ria.ru/20221205/v-sevastopole-osudili-za-moshennichestvo-direktora-okhrannogo-predpriyatiya-1125693590.html

В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия

В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия

В Севастополе осудили директора частной охранной фирмы, получившего по подложным документам 1,5 млн рублей за невыполненную работу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T16:49

2022-12-05T16:49

2022-12-05T16:49

закон и право

севастополь

прокуратура города севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили директора частной охранной фирмы, получившего по подложным документам 1,5 млн рублей за невыполненную работу. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю."Собранные следственным отделом <...> доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора директору одного из частных охранных предприятий. Он признан виновным в совершении преступления... мошенничество", – говорится в сообщении.В прокуратуре Севастополя уточнили, что речь идет о договоре охранной фирмы с ООО "Благоустройство города Севастополь" ("БГС"), который предполагал охрану двух административных зданий и полигона "Первомайская балка".В результате на основании подписанных документов "БГС" произвела оплату. Общий ущерб организации превысил 1,5 млн рублей."Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Наложенный в ходе следствия арест на земельный участок и жилой дом обвиняемого суд оставил без изменений", – сообщили в прокуратуре.Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-moshenniki-prisvoili-zemelnye-uchastki-na-10-mln-rubley-1125540165.html

севастополь

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закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации)