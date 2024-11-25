https://crimea.ria.ru/20241125/sbivshiy-lyudey-v-chelyabinske-voditel-byl-pyan-1142112954.html

Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян

Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян

Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T14:38

2024-11-25T14:38

2024-11-25T14:38

челябинск

дтп

происшествия

новости

алексей текслер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный ребенок, добавил губернатор.По его данным, предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии.В обед 25 ноября в Челябинске машина наехала на группу людей на перекрестке и скрылась с места аварии. Пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешеход погиб под колесами грузовика в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе

челябинск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. 2024-11-25T14:38 true PT0M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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