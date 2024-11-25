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Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян
Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян
Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T14:38
2024-11-25T14:38
челябинск
дтп
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный ребенок, добавил губернатор.По его данным, предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии.В обед 25 ноября в Челябинске машина наехала на группу людей на перекрестке и скрылась с места аварии. Пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешеход погиб под колесами грузовика в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки16-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Севастополе
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
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челябинск, дтп, происшествия, новости, алексей текслер, видео
Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян

Сбивший людей в Челябинске водитель был пьян - губернатор

14:38 25.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водитель, скрывшийся с места аварии в Челябинске, был пьян, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян. Естественно, будет возбуждено уголовное дело", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе, одиннадцатимесячный ребенок, добавил губернатор.
По его данным, предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии.
В обед 25 ноября в Челябинске машина наехала на группу людей на перекрестке и скрылась с места аварии. Пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЧелябинскДТППроисшествияНовостиАлексей Текслер
 
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