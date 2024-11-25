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Ни одно преступление против Крыма не останется безнаказанным – власти - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Ни одно преступление против Крыма не останется безнаказанным – власти
Ни одно преступление против Крыма не останется безнаказанным – власти - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Ни одно преступление против Крыма не останется безнаказанным – власти
В эти дни девять лет назад преступный режим Украины устроил энергетическую блокаду в Республике Крым, погрузив в темноту почти два миллиона крымчан, а также... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T15:17
2024-11-25T15:48
ефим фикс
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энергетическая блокада крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В эти дни девять лет назад преступный режим Украины устроил энергетическую блокаду в Республике Крым, погрузив в темноту почти два миллиона крымчан, а также оставил без света жителей Севастополя. Символично, что сегодня судом было признано преступление Украины. Об этом заявил советник главы парламента региона Ефим Фикс.Сегодня, 25 ноября, Верховный суд Крыма одобрил иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова. Сумма исковых претензий составила около 3,5 трлн рублей.По его словам, решение Верховного суда еще раз подтвердило то, что в Крыму движутся в правильном направлении."Ни одно преступление против Крыма, против крымчан не останется безнаказанным. Впереди работа по подготовке материалов и соответствующих исков по экономическим преступлениям и преступлениям другого характера, которые Украина осуществляла по отношению к Крыму", – отметил Ефим Фикс.Он напомнил, что в республике уже приступают к работе по подготовке иска, связанного с нарушением прав крымчан на использование русского языка.Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады КиеваКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииВ Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплат
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Ни одно преступление против Крыма не останется безнаказанным – власти

В Крыму сделали заявление по решению ВС о взыскании с Украины ущерба за энергоблокаду

15:17 25.11.2024 (обновлено: 15:48 25.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В эти дни девять лет назад преступный режим Украины устроил энергетическую блокаду в Республике Крым, погрузив в темноту почти два миллиона крымчан, а также оставил без света жителей Севастополя. Символично, что сегодня судом было признано преступление Украины. Об этом заявил советник главы парламента региона Ефим Фикс.
Сегодня, 25 ноября, Верховный суд Крыма одобрил иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова. Сумма исковых претензий составила около 3,5 трлн рублей.

"После вступления в силу этого решения Верховного суда, принятия всех необходимых нормативных документов, дальше уже будут действовать, будут включаться соответствующие структуры, федеральные структуры по взысканию этого ущерба", – заявил Ефим Фикс.

По его словам, решение Верховного суда еще раз подтвердило то, что в Крыму движутся в правильном направлении.
"Ни одно преступление против Крыма, против крымчан не останется безнаказанным. Впереди работа по подготовке материалов и соответствующих исков по экономическим преступлениям и преступлениям другого характера, которые Украина осуществляла по отношению к Крыму", – отметил Ефим Фикс.
Он напомнил, что в республике уже приступают к работе по подготовке иска, связанного с нарушением прав крымчан на использование русского языка.
Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева.
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Ефим ФиксНовости КрымаКрымМненияЭнергетическая блокада КрымаРоссияУкраина
 
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