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В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

Иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T18:01

2024-08-22T18:01

2024-08-22T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Кроме того, в суде рассмотрят больше двух десятков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним будут вынесены до конца текущего года, поделился планами политик.По словам политика, справедливость восторжествует, и каждый украинский преступник, совершивший преступление в отношении Крыма и крымчан, понесет заслуженное наказание.26 июля сообщалось, что материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины переданы в МИД России, в том числе это касается судебных решений.Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли региону ущерб на сумму свыше 14 триллионов рублей. Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 триллиона 66 миллиардов рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.Арбитражный суд Крыма также полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Как сообщал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуостроваКонстантинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаЛавров: Крым преодолел наследство Украины

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