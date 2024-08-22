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В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева
В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева
Иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T18:01
2024-08-22T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Кроме того, в суде рассмотрят больше двух десятков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним будут вынесены до конца текущего года, поделился планами политик.По словам политика, справедливость восторжествует, и каждый украинский преступник, совершивший преступление в отношении Крыма и крымчан, понесет заслуженное наказание.26 июля сообщалось, что материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины переданы в МИД России, в том числе это касается судебных решений.Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли региону ущерб на сумму свыше 14 триллионов рублей. Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 триллиона 66 миллиардов рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.Арбитражный суд Крыма также полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Как сообщал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуостроваКонстантинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаЛавров: Крым преодолел наследство Украины
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новости крыма, арбитражный суд крыма, крым, россия, украина, суд, верховный суд крыма
В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

Арбитражный суд Крыма удовлетворил иски о взыскании ущерба от украинской водной блокады

18:01 22.08.2024
 
© РИА Новости КрымСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады полуострова удовлетворил арбитражный суд Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"В частности, суд удовлетворил требования ООО "Торгово-промышленная компания "Инфокар" и ООО "Чернышевское 22" о взыскании убытков с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственного агентства водных ресурсов Украины", – перечислил он.

Кроме того, в суде рассмотрят больше двух десятков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним будут вынесены до конца текущего года, поделился планами политик.
По словам политика, справедливость восторжествует, и каждый украинский преступник, совершивший преступление в отношении Крыма и крымчан, понесет заслуженное наказание.
26 июля сообщалось, что материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины переданы в МИД России, в том числе это касается судебных решений.
Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли региону ущерб на сумму свыше 14 триллионов рублей. Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 триллиона 66 миллиардов рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.
Арбитражный суд Крыма также полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Как сообщал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова
Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам.
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