https://crimea.ria.ru/20240726/krym-peredal-v-mid-rf-materialy-po-vodnoy-i-energeticheskoy-blokadam-1139140154.html

Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам

Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам

Материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины переданы в МИД России, в том числе это касается судебных решений. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T12:52

2024-07-26T12:52

2024-07-26T12:50

финансовая блокада крыма

энергетическая блокада крыма

водная блокада крыма

владимир константинов

крым

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Материалы по водной и энергетической блокадам Крыма со стороны Украины переданы в МИД России, в том числе это касается судебных решений. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Аналогичный пакет документов, по его словам, направлен послу по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику. Константинов напомнил, что позиция Министерства иностранных дел Российской Федерации была запрошена Верховным судом Крыма. По мнению политика, материалы дел о блокадах могут быть широко использованы дипломатическими представительствами нашей страны за рубежом в рамках разоблачения киевской хунты."Уверен, что претензии по нанесенному Украиной ущербу нужно формировать не только Республике Крым, но и остальным субъектам России, которые уже понесли немалые потери. И пусть ни у одного из украинских военных преступников не будет сомнений, что в конечном итоге они неминуемо понесут заслуженное наказание по всей строгости закона", - написал глава парламента РК.Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей, заявлял ранее Константинов.Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 трлн 66 млрд рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.Арбитражный суд Крыма также полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.Как сообщал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаЛавров: Крым преодолел наследство Украины

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