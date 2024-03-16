https://crimea.ria.ru/20240316/lavrov-krym-preodolel-nasledstvo-ukrainy-1135735139.html

Лавров: Крым преодолел наследство Украины

Лавров: Крым преодолел наследство Украины - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Лавров: Крым преодолел наследство Украины

Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T13:58

2024-03-16T13:58

2024-03-16T14:01

10 лет крымской весне

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны. По его словам, именно благодаря этому удалось защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима. "Мы все хорошо помним ту тревожную страшную весну, когда в результате кровавого госпереворота власть в Киеве захватили неонацисты. Помним и пресловутые "поезда дружбы", которые снаряжались идейными последователями бандеровцев для подавления жителей полуострова", - отметил Лавров.Последовавшие антикрымские санкции, подрывы ЛЭП, транспортная, энергетическая, водная блокады лишь укрепили крымчан в правильности выбора, добавил он.Он особо отметил, что в Крыму неукоснительно соблюдаются права всех без исключения граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений. Русский, украинский, крымско-татарский являются в Республике государственными языками, их статус защищается законом. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, крым, крымская весна, референдум, общество, новости крыма