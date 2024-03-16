https://crimea.ria.ru/20240316/lavrov-krym-preodolel-nasledstvo-ukrainy-1135735139.html
Лавров: Крым преодолел наследство Украины
Лавров: Крым преодолел наследство Украины - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Лавров: Крым преодолел наследство Украины
Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T13:58
2024-03-16T13:58
2024-03-16T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны. По его словам, именно благодаря этому удалось защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима. "Мы все хорошо помним ту тревожную страшную весну, когда в результате кровавого госпереворота власть в Киеве захватили неонацисты. Помним и пресловутые "поезда дружбы", которые снаряжались идейными последователями бандеровцев для подавления жителей полуострова", - отметил Лавров.Последовавшие антикрымские санкции, подрывы ЛЭП, транспортная, энергетическая, водная блокады лишь укрепили крымчан в правильности выбора, добавил он.Он особо отметил, что в Крыму неукоснительно соблюдаются права всех без исключения граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений. Русский, украинский, крымско-татарский являются в Республике государственными языками, их статус защищается законом. Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, крым, крымская весна, референдум, общество, новости крыма
Лавров: Крым преодолел наследство Украины
Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны
13:58 16.03.2024 (обновлено: 14:01 16.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Глава российского МИДа Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны.
"Десять лет назад – 16 марта 2014 года – на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили свое будущее, воссоединившись с Россией. Тем самым реализовали свое право на самоопределение – в полном соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права. Как показало дальнейшее развитие ситуации, такое решение было единственно верным", - сказал он в видеообращении.
По его словам, именно благодаря этому удалось защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского киевского режима.
"Мы все хорошо помним ту тревожную страшную весну, когда в результате кровавого госпереворота власть в Киеве захватили неонацисты. Помним и пресловутые "поезда дружбы", которые снаряжались идейными последователями бандеровцев для подавления жителей полуострова", - отметил Лавров.
Последовавшие антикрымские санкции, подрывы ЛЭП, транспортная, энергетическая, водная блокады лишь укрепили крымчан в правильности выбора, добавил он.
"Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров – неотъемлемая часть Российской Федерации. За минувшие годы удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся "в наследство" от Украины. Реализованы и продолжают осуществляться масштабные проекты, способствующие возрождению и обновлению Крыма", - подчеркнул Сергей Лавров.
Он особо отметил, что в Крыму неукоснительно соблюдаются права всех без исключения граждан, вне зависимости от национальной принадлежности и языковых предпочтений. Русский, украинский, крымско-татарский являются в Республике государственными языками, их статус защищается законом.
"Хотел бы также выделить устойчивое развитие внешних связей Крыма и Севастополя, которым Министерство иностранных дел, наше представительство в Симферополе оказывает всяческую поддержку. Поздравляю всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией!", - заключил министр.
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