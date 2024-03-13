https://crimea.ria.ru/20240313/popytki-osporit-zakonnost-referenduma-v-krymu-nesostoyatelny--mid-rf-1135626954.html

Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ

Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ

Российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T17:02

2024-03-13T17:02

2024-03-13T17:04

мария захарова

10 лет крымской весне

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россия

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крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что воссоединение Крыма с Россией, 10-я годовщина которого будет отмечаться 18 марта, стало "знаковым историческим событием, долгожданным и справедливым решением для крымчан и всех граждан страны".Она констатировала, что власти независимой Украины все годы относились к Крыму и его жителям по "остаточному принципу": практически не развивалась экономика, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации.После воссоединения полуострова с Россией ситуация последовательно улучшается: кардинально реконструирована транспортная и инженерная инфраструктура, открыт Крымский мост, построены новый аэропорт Симферополя, современная трасса "Таврида", введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, ведется строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство, оживилось сельское хозяйство, укрепил позиции курортно-туристический сектор.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФКрым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, крым, россия, референдум, общество, крымская весна