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Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ
Российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T17:02
2024-03-13T17:04
мария захарова
10 лет крымской весне
крым
россия
референдум
общество
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что воссоединение Крыма с Россией, 10-я годовщина которого будет отмечаться 18 марта, стало "знаковым историческим событием, долгожданным и справедливым решением для крымчан и всех граждан страны".Она констатировала, что власти независимой Украины все годы относились к Крыму и его жителям по "остаточному принципу": практически не развивалась экономика, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации.После воссоединения полуострова с Россией ситуация последовательно улучшается: кардинально реконструирована транспортная и инженерная инфраструктура, открыт Крымский мост, построены новый аэропорт Симферополя, современная трасса "Таврида", введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, ведется строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство, оживилось сельское хозяйство, укрепил позиции курортно-туристический сектор.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФКрым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
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мария захарова, крым, россия, референдум, общество, крымская весна
Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФ

В МИД России назвали несостоятельными попытки оспорить законность референдума в Крыму

17:02 13.03.2024 (обновлено: 17:04 13.03.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму
Ситуация в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вопрос о принадлежности Крыма, как заявляла Россия неоднократно, решен и не подлежит никакому пересмотру или какой-либо ревизии. Очевиден политически ангажированный характер продолжающейся информационной кампании против нашей страны. Попытки квалифицировать волеизъявление народа как незаконное или представить нашу страну, как любят говорить там (на Западе – ред.), "оккупантом", несостоятельны в международно-правовом плане и это подтверждают заключения авторитетных зарубежных правовиков и международных инстанций", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что воссоединение Крыма с Россией, 10-я годовщина которого будет отмечаться 18 марта, стало "знаковым историческим событием, долгожданным и справедливым решением для крымчан и всех граждан страны".

"На референдуме 16 марта 2014 года жители Крыма самостоятельно, осознанно, с риском для жизни, потому что они понимали, что для них готовит киевский режим, сделали выбор будущего для себя и своих детей. Подобное решение требовало в тех условиях от людей немалого мужества. Никто не забыл обещания прислать в Крым так называемые "поезда дружбы, которые были под завязку набиты неонацистами", добавила представитель МИД РФ.

Она констатировала, что власти независимой Украины все годы относились к Крыму и его жителям по "остаточному принципу": практически не развивалась экономика, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации.
После воссоединения полуострова с Россией ситуация последовательно улучшается: кардинально реконструирована транспортная и инженерная инфраструктура, открыт Крымский мост, построены новый аэропорт Симферополя, современная трасса "Таврида", введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, ведется строительство газовых магистралей, набирает обороты жилищное строительство, оживилось сельское хозяйство, укрепил позиции курортно-туристический сектор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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