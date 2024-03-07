Рейтинг@Mail.ru
Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240307/krym--v-troyke-liderov-v-rossii-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1135495138.html
Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
Крым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T18:59
2024-03-07T18:59
радио "спутник в крыму"
крым
юрий гоцанюк
экономика
благоустройство
госпрограмма социально-экономического развития крыма
инвестиции
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/73/1117547304_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_67f76ed8ae24f9aef2bb795d3704c106.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Десятилетие в составе России было для Крыма успешным в развитии как экономики, так и социальной сферы, отметил Гоцанюк.По его словам, за этот период в Крыму построили, капитально отремонтировали и реконструировали более 4,5 тысячи объектов, и это только в рамках госпрограммы (в прошлом – федеральной целевой программы) социально-экономического развития, национальных проектов и ведомственных программ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России – РешетниковВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/73/1117547304_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_76ad1ada7be407dd6c5026891893918e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гоцанюк, экономика, благоустройство, госпрограмма социально-экономического развития крыма, инвестиции, новости крыма
Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста

Крым занял третье место среди субъектов России по темпам экономического роста – власти

18:59 07.03.2024
 
© РИА Новости . Олеся Печенкина / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в Республике Крым.
Побережье Черного моря в Республике Крым. - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Олеся Печенкина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Если говорить об итогах десятилетия, Крым успешно развивается. За этот период республика по темпам экономического роста занимает третье место среди субъектов Российской Федерации", - сказал глава правительства региона.
Десятилетие в составе России было для Крыма успешным в развитии как экономики, так и социальной сферы, отметил Гоцанюк.
По его словам, за этот период в Крыму построили, капитально отремонтировали и реконструировали более 4,5 тысячи объектов, и это только в рамках госпрограммы (в прошлом – федеральной целевой программы) социально-экономического развития, национальных проектов и ведомственных программ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России – Решетников
Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЮрий ГоцанюкЭкономикаБлагоустройствоГоспрограмма социально-экономического развития КрымаИнвестицииНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
18:46Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
18:35Очередь перед Крымским мостом за час выросла в два раза
18:29ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма
18:26Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина
18:04Дрон-камикадзе ВСУ атаковал в гражданский автомобиль в Горловке
17:46В Киеве заявили о "первых результатах" по конфискации активов России
17:36Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
17:30Швеция официально стала членом НАТО
17:10Больше 100 машин ждут проезда по Крымскому мосту
17:05Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах
16:53Потери ВСУ: украинские войска за сутки лишились 820 боевиков
16:36Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
16:28Заняли новые рубежи: российские военные продвигаются вперед в зоне СВО
16:18Валиева исключена из списков кандидатов в сборную России
16:12Горы под запретом: в Сочи ожидается сильный снег
15:55В Алупке благоустроят "рыбацкую деревню"
15:32В Ялте парковки станут бесплатными на два дня
15:12Зачем Киев создает "военные администрации" в Крыму – депутат Госдумы
15:06Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин
Лента новостейМолния