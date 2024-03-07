https://crimea.ria.ru/20240307/krym--v-troyke-liderov-v-rossii-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1135495138.html

Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста

Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста

Крым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T18:59

2024-03-07T18:59

2024-03-07T18:59

радио "спутник в крыму"

крым

юрий гоцанюк

экономика

благоустройство

госпрограмма социально-экономического развития крыма

инвестиции

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крым занимает третье место среди регионов России по темпам экономического роста за последние 10 лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Десятилетие в составе России было для Крыма успешным в развитии как экономики, так и социальной сферы, отметил Гоцанюк.По его словам, за этот период в Крыму построили, капитально отремонтировали и реконструировали более 4,5 тысячи объектов, и это только в рамках госпрограммы (в прошлом – федеральной целевой программы) социально-экономического развития, национальных проектов и ведомственных программ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России – РешетниковВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гоцанюк, экономика, благоустройство, госпрограмма социально-экономического развития крыма, инвестиции, новости крыма