https://crimea.ria.ru/20240306/vozvraschenie-kryma-stalo-drayverom-v-razvitii-yuga-rossii---reshetnikov-1135469662.html

Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников

Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников

Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T19:32

2024-03-06T19:32

2024-03-06T19:32

максим решетников

минэкономразвития россии

владимир путин (политик)

азово-черноморский бассейн

агропромышленный комплекс (апк)

крым

севастополь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.По словам министра, в результате инвестиции здесь выросли в три раза по сравнению с 2014 годом. Прирост экономики полуострова также втрое опередил среднероссийские темпы.Также Максим Решетников отметил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей.Рост сельского хозяйства в южных регионах, по словам министра, связан с мощной поддержкой государства в рамках программы АПК. В частности, при поддержке этих программ в Крыму заложены плодовые сады, построены тепличные комплексы, развивается виноделие."В туризме показатели чуть снизились. Мы понимаем, что непростая ситуация по Крыму и по Севастополю. В первую очередь это вопрос по транспортной доступности. Но, чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, по вашему поручению, в 2022-2023 годах была оказана поддержка туротрасли - более 3 млрд рублей", - доложил Максим Решетников.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

азово-черноморский бассейн

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, минэкономразвития россии, владимир путин (политик), азово-черноморский бассейн, агропромышленный комплекс (апк), крым, севастополь, новости