https://crimea.ria.ru/20240306/vozvraschenie-kryma-stalo-drayverom-v-razvitii-yuga-rossii---reshetnikov-1135469662.html
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:32
2024-03-06T19:32
2024-03-06T19:32
максим решетников
минэкономразвития россии
владимир путин (политик)
азово-черноморский бассейн
агропромышленный комплекс (апк)
крым
севастополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135469478_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_60160d9e41c88f4e1445014784b802dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.По словам министра, в результате инвестиции здесь выросли в три раза по сравнению с 2014 годом. Прирост экономики полуострова также втрое опередил среднероссийские темпы.Также Максим Решетников отметил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей.Рост сельского хозяйства в южных регионах, по словам министра, связан с мощной поддержкой государства в рамках программы АПК. В частности, при поддержке этих программ в Крыму заложены плодовые сады, построены тепличные комплексы, развивается виноделие."В туризме показатели чуть снизились. Мы понимаем, что непростая ситуация по Крыму и по Севастополю. В первую очередь это вопрос по транспортной доступности. Но, чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, по вашему поручению, в 2022-2023 годах была оказана поддержка туротрасли - более 3 млрд рублей", - доложил Максим Решетников.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
азово-черноморский бассейн
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135469478_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_071dc5948f8c81af8cdf3b13214be0ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, минэкономразвития россии, владимир путин (политик), азово-черноморский бассейн, агропромышленный комплекс (апк), крым, севастополь, новости
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
Возвращение Крыма и олимпиада в Сочи стали драйверами в развитии Юга России – Решетников
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Дополнительном драйвером развития в последние десятилетия стали Олимпиада в Сочи и возвращение Крыма. Бюджетные вложения в социальную, коммунальную, дорожную инфраструктуру полуострова, Крымский мост с подходами со стороны Краснодарского края, вложения в энергетику стали стимулом для притока частного капитала", - доложил Решетников.
По словам министра, в результате инвестиции здесь выросли в три раза по сравнению с 2014 годом. Прирост экономики полуострова также втрое опередил среднероссийские темпы.
Также Максим Решетников отметил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей.
Рост сельского хозяйства в южных регионах, по словам министра, связан с мощной поддержкой государства в рамках программы АПК. В частности, при поддержке этих программ в Крыму заложены плодовые сады, построены тепличные комплексы, развивается виноделие.
"В туризме показатели чуть снизились. Мы понимаем, что непростая ситуация по Крыму и по Севастополю. В первую очередь это вопрос по транспортной доступности. Но, чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, по вашему поручению, в 2022-2023 годах была оказана поддержка туротрасли - более 3 млрд рублей", - доложил Максим Решетников.
Читайте также на РИА Новости Крым: