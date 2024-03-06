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Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:32
2024-03-06T19:32
максим решетников
минэкономразвития россии
владимир путин (политик)
азово-черноморский бассейн
агропромышленный комплекс (апк)
крым
севастополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.По словам министра, в результате инвестиции здесь выросли в три раза по сравнению с 2014 годом. Прирост экономики полуострова также втрое опередил среднероссийские темпы.Также Максим Решетников отметил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей.Рост сельского хозяйства в южных регионах, по словам министра, связан с мощной поддержкой государства в рамках программы АПК. В частности, при поддержке этих программ в Крыму заложены плодовые сады, построены тепличные комплексы, развивается виноделие."В туризме показатели чуть снизились. Мы понимаем, что непростая ситуация по Крыму и по Севастополю. В первую очередь это вопрос по транспортной доступности. Но, чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, по вашему поручению, в 2022-2023 годах была оказана поддержка туротрасли - более 3 млрд рублей", - доложил Максим Решетников.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризмеПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морейДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
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максим решетников, минэкономразвития россии, владимир путин (политик), азово-черноморский бассейн, агропромышленный комплекс (апк), крым, севастополь, новости
Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников

Возвращение Крыма и олимпиада в Сочи стали драйверами в развитии Юга России – Решетников

19:32 06.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России за 10 лет стало возвращение Крыма и Олимпиада в Сочи. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Дополнительном драйвером развития в последние десятилетия стали Олимпиада в Сочи и возвращение Крыма. Бюджетные вложения в социальную, коммунальную, дорожную инфраструктуру полуострова, Крымский мост с подходами со стороны Краснодарского края, вложения в энергетику стали стимулом для притока частного капитала", - доложил Решетников.
По словам министра, в результате инвестиции здесь выросли в три раза по сравнению с 2014 годом. Прирост экономики полуострова также втрое опередил среднероссийские темпы.
Также Максим Решетников отметил, что в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей.
Рост сельского хозяйства в южных регионах, по словам министра, связан с мощной поддержкой государства в рамках программы АПК. В частности, при поддержке этих программ в Крыму заложены плодовые сады, построены тепличные комплексы, развивается виноделие.
"В туризме показатели чуть снизились. Мы понимаем, что непростая ситуация по Крыму и по Севастополю. В первую очередь это вопрос по транспортной доступности. Но, чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, по вашему поручению, в 2022-2023 годах была оказана поддержка туротрасли - более 3 млрд рублей", - доложил Максим Решетников.
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Максим РешетниковМинэкономразвития РоссииВладимир Путин (политик)Азово-Черноморский бассейнАгропромышленный комплекс (АПК)КрымСевастопольНовости
 
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