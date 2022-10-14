https://crimea.ria.ru/20221014/krym-i-novye-regiony-rf-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-turizme-1124895644.html
Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
Министры туризма Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве в пятницу РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:21
2022-10-14T19:21
2022-10-14T19:23
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министры туризма Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве в пятницу 14 октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Он пояснил, что данный документ позволит новым субъектам страны в максимально короткие сроки организовать работу туристической отрасли с учетом российского законодательства, а также наработанного республикой опыта.Кроме того, для координации сотрудничества, а также взаимопомощи и контроля реализации программ регионального развития, будет создана рабочая группа. А для ознакомления игроков отрасли новых регионов с крымскими наработками, проведут информационный тур."Очень важно, чтобы представители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР увидели, какие изменения произошли с полуостровом с 2014 года. Насколько изменилась инфраструктура региона, появились новые пространства, какие объекты размещения были построены. Насколько качественно вырос туристический Крым", – подчеркнул он.Функции принимающей стороны будет выполнять "Крымский туристский центр".
https://crimea.ria.ru/20221012/krym-pomozhet-razvivat-turizm-v-novykh-regionakh-rossii-1124835449.html
https://crimea.ria.ru/20221012/io-ministra-turizma-v-zaporozhskoy-oblasti-postroyat-turklaster-1124837568.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму
Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области подписали соглашение о развитии туризма
19:21 14.10.2022 (обновлено: 19:23 14.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Министры туризма Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве в пятницу 14 октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Он пояснил, что данный документ позволит новым субъектам страны в максимально короткие сроки организовать работу туристической отрасли с учетом российского законодательства, а также наработанного республикой опыта.
"Соглашение предусматривает обмен опытом в работе, кадровой и законодательной сфере, развитие современных туристических и санаторно-курортных услуг, создание условий для инвестиционной привлекательности регионов, привлечение межрегионального туристского потока и многое другое", – сказал Волченко.
Кроме того, для координации сотрудничества, а также взаимопомощи и контроля реализации программ регионального развития, будет создана рабочая группа. А для ознакомления игроков отрасли новых регионов с крымскими наработками, проведут информационный тур.
"Очень важно, чтобы представители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР увидели, какие изменения произошли с полуостровом с 2014 года. Насколько изменилась инфраструктура региона, появились новые пространства, какие объекты размещения были построены. Насколько качественно вырос туристический Крым", – подчеркнул он.
Функции принимающей стороны будет выполнять "Крымский туристский центр".