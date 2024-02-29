https://crimea.ria.ru/20240229/krym-pod-sanktsiyami-10-let-kak-eto-otrazilos-na-ekonomike-regiona-1135321308.html

Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона

Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона

Экономика Крыма за 10 лет под санкциями интенсивно растет, что демонстрируют в том числе локомотивные отрасли региона – сельское хозяйство и строительство. Об... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T19:10

2024-02-29T19:10

2024-02-29T19:10

ольга виноградова

радио "спутник в крыму"

санкции

санкции против россии

крым

экономика

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крым под санкциями

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Экономика Крыма за 10 лет под санкциями интенсивно растет, что демонстрируют в том числе локомотивные отрасли региона – сельское хозяйство и строительство. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, жесткая санкционная политика, вопреки ожиданиям недружественных стран, омолодила экономику России, дав огромный толчок к ее развитию. Крым же в таких условиях успешно развивается уже десять лет.Так, например, обрабатывающая промышленность в Крыму в 2023 году увеличила объемы отгрузки на 8,2%, а доля ее в России резко выросла почти до 50% – "таких показателей не было последние десятилетия", отмечает Виноградова.По тому, как развиваются отдельные секторы экономики в Крыму, можно судить и об успешном развитии ВПК, добавила она. В частности, возросло производство химической продукции – на 18,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 30%, электрооборудования – в 1,5 раза, а показатели в судостроительной отрасли увеличились на 26,4%.Аналогичная динамика наблюдается в отраслях, которые можно назвать локомотивными для региона, подчеркнула она. Это сельское хозяйство, которое за 10 лет санкций и большого количества госпрограмм удалось полностью обновить, а также строительство.По ее словам, в базовом секторе экономики Крыма – туризме сегодня есть ряд проблем, обусловленных внешней ситуацией, но и здесь не приходится говорить о пессимизме."Мы видим, что инвестиции в сектор туризма Крыма продолжаются. То есть он привлекательный, все видят его потенциал. Да, на сегодняшний день у нас есть ряд проблем. Основное давление – логистика, которая затруднена. В связи с этим падение заполняемости. Но в то же время Южный берег Крыма достаточно оптимистично себя чувствует: в Ялте, Алуште людей много", – сказала Виноградова.При этом крымчан радует, что благодаря давлению на этот рынок, им поступало очень много предложений от отельеров и они перестали выезжать на отдых за пределы региона, а стали отдыхать здесь, в Крыму, добавила она.По ее мнению, общая позитивная динамика – это, в первую очередь, "результат грамотных решений президента России, правительства и республики", которые принимались вовремя."Тот климат, который создан сегодня в сфере налогообложения, инвестиций, стимулирования банковских продуктов, направленных точечно на рост импортозамещения, технологического суверенитета – это огромный интеллектуальный труд. Это не просто придумали, а сделали вовремя и очень эффективно. Именно поэтому мы увидели такую динамику", – считает Виноградова.Ярким тому доказательством она считает постоянное увеличение в Крыму числа предпринимателей."У нас на сегодняшний момент нет сокращения сектора предпринимательства. Зарегистрировано рекордное число субъектов МСП – более 208 тысяч. Это больше, чем в 2022 году в 1,3 раза. Из них 126 тысяч – самозанятые. Это говорит о том, что люди работают в белом секторе и платят налоги. Они видят, что государство оказывает максимально возможные меры поддержки, что это надежный партнер, который не повышает налоги, а способствует им, помогает и защищает их интересы", – пояснила свою позицию Виноградова.Уход крупных иностранных компаний на фоне санкций привел к тому, что теперь в Россию заходят другие - из дружественных стран, а главное, модернизируются собственные предприятия и налаживается импортозамещение, и все эти процессы характерны в том числе для Крыма.Без проблем они, конечно, не проходят, отметила представитель крымской власти. И в этом смысле пока определенным образом играет на руку тот факт, что "западный бизнесмен не собирается терять свою прибыль и умереть с голоду, лежа на пороге рынка России", отметила Виноградова."Он его все равно нам продает, просто через наши дружественные страны, то есть работает параллельный импорт", – добавила она.Что же касается соотношения цена-качество для товаров отечественного производителя, то, по мнению Виноградовой, "здесь важную роль играет время".Помимо всего перечисленного, что "дает оптимистичный прогноз на исполнение бюджета Крыма в 2024 году", одним из позитивных фактов она отмечает сохранение Банком России ключевой ставки. Она осталась на уровне 16% годовых, и, по мнению Виноградовой, будет теперь снижаться."Ждем, что в текущем году ставка будет понижена, а экономика продолжит свои темпы роста. И ждем еще больше от тех мер, которые озвучил президент", – заключила она.Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, подчеркнув, "что никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза – Аксенов Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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