https://crimea.ria.ru/20240229/krym-pod-sanktsiyami-10-let-kak-eto-otrazilos-na-ekonomike-regiona-1135321308.html
Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
Экономика Крыма за 10 лет под санкциями интенсивно растет, что демонстрируют в том числе локомотивные отрасли региона – сельское хозяйство и строительство. Об... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:10
2024-02-29T19:10
ольга виноградова
радио "спутник в крыму"
санкции
санкции против россии
крым
экономика
государственный совет рк (госсовет)
крым под санкциями
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Экономика Крыма за 10 лет под санкциями интенсивно растет, что демонстрируют в том числе локомотивные отрасли региона – сельское хозяйство и строительство. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, жесткая санкционная политика, вопреки ожиданиям недружественных стран, омолодила экономику России, дав огромный толчок к ее развитию. Крым же в таких условиях успешно развивается уже десять лет.Так, например, обрабатывающая промышленность в Крыму в 2023 году увеличила объемы отгрузки на 8,2%, а доля ее в России резко выросла почти до 50% – "таких показателей не было последние десятилетия", отмечает Виноградова.По тому, как развиваются отдельные секторы экономики в Крыму, можно судить и об успешном развитии ВПК, добавила она. В частности, возросло производство химической продукции – на 18,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 30%, электрооборудования – в 1,5 раза, а показатели в судостроительной отрасли увеличились на 26,4%.Аналогичная динамика наблюдается в отраслях, которые можно назвать локомотивными для региона, подчеркнула она. Это сельское хозяйство, которое за 10 лет санкций и большого количества госпрограмм удалось полностью обновить, а также строительство.По ее словам, в базовом секторе экономики Крыма – туризме сегодня есть ряд проблем, обусловленных внешней ситуацией, но и здесь не приходится говорить о пессимизме."Мы видим, что инвестиции в сектор туризма Крыма продолжаются. То есть он привлекательный, все видят его потенциал. Да, на сегодняшний день у нас есть ряд проблем. Основное давление – логистика, которая затруднена. В связи с этим падение заполняемости. Но в то же время Южный берег Крыма достаточно оптимистично себя чувствует: в Ялте, Алуште людей много", – сказала Виноградова.При этом крымчан радует, что благодаря давлению на этот рынок, им поступало очень много предложений от отельеров и они перестали выезжать на отдых за пределы региона, а стали отдыхать здесь, в Крыму, добавила она.По ее мнению, общая позитивная динамика – это, в первую очередь, "результат грамотных решений президента России, правительства и республики", которые принимались вовремя."Тот климат, который создан сегодня в сфере налогообложения, инвестиций, стимулирования банковских продуктов, направленных точечно на рост импортозамещения, технологического суверенитета – это огромный интеллектуальный труд. Это не просто придумали, а сделали вовремя и очень эффективно. Именно поэтому мы увидели такую динамику", – считает Виноградова.Ярким тому доказательством она считает постоянное увеличение в Крыму числа предпринимателей."У нас на сегодняшний момент нет сокращения сектора предпринимательства. Зарегистрировано рекордное число субъектов МСП – более 208 тысяч. Это больше, чем в 2022 году в 1,3 раза. Из них 126 тысяч – самозанятые. Это говорит о том, что люди работают в белом секторе и платят налоги. Они видят, что государство оказывает максимально возможные меры поддержки, что это надежный партнер, который не повышает налоги, а способствует им, помогает и защищает их интересы", – пояснила свою позицию Виноградова.Уход крупных иностранных компаний на фоне санкций привел к тому, что теперь в Россию заходят другие - из дружественных стран, а главное, модернизируются собственные предприятия и налаживается импортозамещение, и все эти процессы характерны в том числе для Крыма.Без проблем они, конечно, не проходят, отметила представитель крымской власти. И в этом смысле пока определенным образом играет на руку тот факт, что "западный бизнесмен не собирается терять свою прибыль и умереть с голоду, лежа на пороге рынка России", отметила Виноградова."Он его все равно нам продает, просто через наши дружественные страны, то есть работает параллельный импорт", – добавила она.Что же касается соотношения цена-качество для товаров отечественного производителя, то, по мнению Виноградовой, "здесь важную роль играет время".Помимо всего перечисленного, что "дает оптимистичный прогноз на исполнение бюджета Крыма в 2024 году", одним из позитивных фактов она отмечает сохранение Банком России ключевой ставки. Она осталась на уровне 16% годовых, и, по мнению Виноградовой, будет теперь снижаться."Ждем, что в текущем году ставка будет понижена, а экономика продолжит свои темпы роста. И ждем еще больше от тех мер, которые озвучил президент", – заключила она.Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, подчеркнув, "что никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт Объемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза – Аксенов Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году
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ольга виноградова, санкции, санкции против россии, крым, экономика, государственный совет рк (госсовет), крым под санкциями, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым.
Экономика Крыма за 10 лет под санкциями интенсивно растет, что демонстрируют в том числе локомотивные отрасли региона – сельское хозяйство и строительство. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По словам Виноградовой, жесткая санкционная политика, вопреки ожиданиям недружественных стран, омолодила экономику России, дав огромный толчок к ее развитию. Крым же в таких условиях успешно развивается уже десять лет.
"Мы все 10 лет интенсивно растем. И сегодня видим такие тенденции в целом по всей России, когда она оказалась под санкциями", – сказала Виноградова.
Так, например, обрабатывающая промышленность в Крыму в 2023 году увеличила объемы отгрузки на 8,2%, а доля ее в России резко выросла почти до 50% – "таких показателей не было последние десятилетия", отмечает Виноградова.
По тому, как развиваются отдельные секторы экономики в Крыму, можно судить и об успешном развитии ВПК, добавила она. В частности, возросло производство химической продукции – на 18,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий на 30%, электрооборудования – в 1,5 раза, а показатели в судостроительной отрасли увеличились на 26,4%.
Аналогичная динамика наблюдается в отраслях, которые можно назвать локомотивными для региона, подчеркнула она. Это сельское хозяйство, которое за 10 лет санкций и большого количества госпрограмм удалось полностью обновить, а также строительство.
"У нас сельское хозяйство каждый год показывает отличные результаты. И в прошлом году благодаря господдержке был собран рекордный урожай зерновых – свыше 2 млн тонн. Это почти плюс 6% к 2022 году. У нас хороший рост в секторе строительства: многоквартирного жилья введено больше 300 тысяч квадратных метров, это рост почти на 40%. И мы видим, что эти сектора развиваются", – поделилась представитель профильного комитета Госсовета.
По ее словам, в базовом секторе экономики Крыма – туризме сегодня есть ряд проблем, обусловленных внешней ситуацией, но и здесь не приходится говорить о пессимизме.
"Мы видим, что инвестиции в сектор туризма Крыма продолжаются. То есть он привлекательный, все видят его потенциал. Да, на сегодняшний день у нас есть ряд проблем. Основное давление – логистика, которая затруднена. В связи с этим падение заполняемости. Но в то же время Южный берег Крыма достаточно оптимистично себя чувствует: в Ялте, Алуште людей много", – сказала Виноградова.
При этом крымчан радует, что благодаря давлению на этот рынок, им поступало очень много предложений от отельеров и они перестали выезжать на отдых за пределы региона, а стали отдыхать здесь, в Крыму, добавила она.
"То есть произошла замена туристического сегмента. Этого, конечно, недостаточно. Но этот сектор еще покажет достаточный рост и поступления в бюджет", – поделилась Виноградова мнением о перспективах.
По ее мнению, общая позитивная динамика – это, в первую очередь, "результат грамотных решений президента России, правительства и республики", которые принимались вовремя.
"Тот климат, который создан сегодня в сфере налогообложения, инвестиций, стимулирования банковских продуктов, направленных точечно на рост импортозамещения, технологического суверенитета – это огромный интеллектуальный труд. Это не просто придумали, а сделали вовремя и очень эффективно. Именно поэтому мы увидели такую динамику", – считает Виноградова.
Ярким тому доказательством она считает постоянное увеличение в Крыму числа предпринимателей.
"У нас на сегодняшний момент нет сокращения сектора предпринимательства. Зарегистрировано рекордное число субъектов МСП – более 208 тысяч. Это больше, чем в 2022 году в 1,3 раза. Из них 126 тысяч – самозанятые. Это говорит о том, что люди работают в белом секторе и платят налоги. Они видят, что государство оказывает максимально возможные меры поддержки, что это надежный партнер, который не повышает налоги, а способствует им, помогает и защищает их интересы", – пояснила свою позицию Виноградова.
Уход крупных иностранных компаний на фоне санкций привел к тому, что теперь в Россию заходят другие - из дружественных стран, а главное, модернизируются собственные предприятия и налаживается импортозамещение, и все эти процессы характерны в том числе для Крыма.
Без проблем они, конечно, не проходят, отметила представитель крымской власти. И в этом смысле пока определенным образом играет на руку тот факт, что "западный бизнесмен не собирается терять свою прибыль и умереть с голоду, лежа на пороге рынка России", отметила Виноградова.
"Он его все равно нам продает, просто через наши дружественные страны, то есть работает параллельный импорт", – добавила она.
Что же касается соотношения цена-качество для товаров отечественного производителя, то, по мнению Виноградовой, "здесь важную роль играет время".
"Мы все помним, что каждый товар проходит этапы модернизации. Российскому производителю нужно еще немного времени для того, чтобы товар, который производится в России, не просто догнал, а обогнал по качеству, интеллектуальной составляющей лучшие мировые образцы", – уверена Виноградова.
Помимо всего перечисленного, что "дает оптимистичный прогноз на исполнение бюджета Крыма в 2024 году", одним из позитивных фактов она отмечает сохранение Банком России ключевой ставки. Она осталась на уровне 16% годовых, и, по мнению Виноградовой, будет теперь снижаться.
"Ждем, что в текущем году ставка будет понижена, а экономика продолжит свои темпы роста. И ждем еще больше от тех мер, которые озвучил президент", – заключила она.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию
29 февраля поручил проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, подчеркнув, "что никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды не будет".
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