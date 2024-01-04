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Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году

Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году

Россия входит в 2024 год с устойчивой финансовой системой, ростом ВВП в 3,5%, исторически низким уровнем безработицы и минимальным дефицитом бюджета. Эксперты... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T07:34

2024-01-04T07:34

2024-01-04T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Россия входит в 2024 год с устойчивой финансовой системой, ростом ВВП в 3,5%, исторически низким уровнем безработицы и минимальным дефицитом бюджета. Эксперты уверены, что национальная экономика обладает достаточными возможностями и запасами для укрепления устойчивости и дальнейшего роста, однако существуют предпосылки развития менее позитивного сценария. Какие рисковые факторы могут оказать негативное влияние на дальнейший рост экономических показателей и какие тренды следует ожидать в экономике 2024 года – материале РИА Новости Крым.Укрепление суверенитета, неотъемлемой частью которого является сильная экономика, президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" назвал главной задачей страны наряду с обороноспособностью, безопасностью и обеспечением прав и свобод граждан."У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед", – сказал Путин и подчеркнул, что помимо роста ВВП, позитивным фактором является 10% рост инвестиций в основной капитал. Последнее указывает, что в среднесрочной перспективе развитие – расширение производства и создание рабочих мест – будет гарантированно.Экономические итоги 2023 годаНациональная экономика показала рост выше среднемирового. То есть "вопреки всем прогнозам, Россия немного увеличила свою долю в мировой экономике, говорит доктор экономических наук, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин."Во втором и третьем кварталах наблюдался значительный рост перерабатывающей и фармацевтической промышленности, малотоннажной химии, ряде других сфер. Кроме того, рост инвестиций во втором и третьем кварталах превысил 12% ежеквартально", – сказал Делягин.По словам собеседника, особенно ценно, что такой результат был достигнут и по результатам третьего квартала, на который "пришлось существенное ослабление национальной валюты и чувствительное повышение ключевой ставки".Член Международного союза экономистов Игорь Диденко отметил устойчивость, которую в условиях непростой конъюнктуры продемонстрировали сырьевые отрасли – нефтедобыча, металлургия и иная добывающая промышленность.Собеседник особо отметил роль правительства РФ, которое "всемерно способствовало этому развитию". В качестве одного и примеров он привел строительную отрасль, которая получила стимул за счет льготного кредитования физических и юридических лиц.Еще один яркий пример, по словам экономиста, - это увеличение объемов морских перевозок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)."Наш экспорт в Индию весь год бил рекорды. Не отставал от Индии экспорт в Китай и другие страны АТР, благодаря чему российские морские перевозчики, такие как "Совкомфлот" и "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), достигли выдающихся успехов", - продолжил экономист.Экономисты Делягин и Диденко также отметили серьезные достижения в сельском хозяйстве и садоводстве. Последнее происходит вопреки некоторому недостатку необходимых удобрений и ряду других сложностей.Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая к наиболее значимым результатам уходящего года отнесла улучшение благосостояния граждан."За 2023 год доходы россиян выросли. Рост заработанной платы по стране (за вычетом инфляции) составил 9,9%. В номинальном выражении рост ускорился до 17,2%" – сказала Вершицкая. Данная динамика, по мнению собеседницы, станет одним из трендов следующего года.Тренды экономики России в 2024 годуЭксперты сошлись во мнении, что значительное влияние на экономический рост в наступившем году окажет развитие среднего и малого бизнеса. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике высоко оценил достижения и потенциал производств, созданных инициативными гражданами в качестве "ответа на существующие реалии и зачастую без государственной помощи".Экономист Диденко отметил тренд на развитие импортозамещения. По его мнению, во многих отраслях его удалось организовать быстро и эффективно, что сыграло свою роль в экономических успехах уходящего года."Многое в этой сфере еще предстоит сделать, но, если не сбавлять темпы, нет сомнений, что все получится, а экономические санкции никогда не достигнут своих целей", – уверен он.С необходимостью не сбавлять темпы импортозамещения согласен и доктор экономических наук Делягин. При этом он более скромно оценил достижение в этой сфере – "в некоторых отраслях не более нескольких процентов". По его мнению, необходимо уделить внимание развитию отечественного авиастроения.Эксперт Вершицкая, наряду с увеличением доли импортозамещения отнесла к наиболее явным трендам следующего года рост бюджетных расходов, усиление дефицита кадров и продолжение положительной динамики доходов населения в первом квартале.Экономические риски для России в 2024 годуГоворя о сдерживающих факторах, эксперты в первую очередь отметили ужесточение Банком России кредитно-денежной политики.По мнению эксперта Вершицкой, Центральный банк будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику."Очередное заседание ЦБ назначено на февраль. Вероятно, регулятор еще раз поднимет ключевую ставку. В крайнем случае - оставит без изменений", – считает Вершицкая.Она также обратила внимание на высокую вероятность закрытия программы льготной ипотеки во II–III квартале. Это обусловлено повышением с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам."Сейчас банки выполняют требования по достаточности капитала. В случае убытков они реализуют собственный капитал. После повышения коэффициентов банкам потребуется больше капитала для выдачи займов", – пояснила экономист.В результате, с марта заемщики с кредитной нагрузкой, превышающей 80% дохода, будут чаще получать отказ, считает эксперт. Это может привести также к снижению выдачи непрограммных ипотек и иных займов. Однако серьезного кризиса на рынке недвижимости ждать не стоит, отметила она.Экономист Делягин к наиболее значимым рискам отнес дезорганизацию мировой торговли. Такой сценарий может реализоваться в случае неготовности альтернативных систем международных расчетов к обслуживанию всего объема экспортно-импортных операций. Он напомнил, что вне зависимости от того, в какой валюте Россия принимает экспортные платежи, стоимость сырья и товаров оценивается в долларах.Подводя итог, собеседники отметили, что несмотря на наличие определенных рисков, существующих ресурсов и запаса прочности российской экономики должно быть достаточно для противостояния негативным сценариям. При этом говорить о прорывном росте экономических показателей в 2024 году также преждевременно. Так как, по мнению экспертов, "у нас огромное количество возможностей и очень много блокирующих факторов".Читайте также:Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - ВолодинМинфин планирует привлечь 40 трлн рублей россиян для вливания в экономикуНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

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