Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин
США утратили экономическое лидерство - Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. США утратили экономическое лидерство, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли. Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы", - написал он.
По мнению Володина, США "в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за нарушения антироссийских санкций" потому, что санкции оказались неэффективными.
"Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества. Наша страна переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами. Если на начало 2022 года доля "недружественных" валют достигала 96%, то сейчас она снизилась до 24%. Другие государства, обеспечивая свою финансовую безопасность, теперь более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Процесс набирает обороты", - подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее в администрации президента США заявили, что президент Джо Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России. Эти новые санкции якобы позволят США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию.
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