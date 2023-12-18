https://crimea.ria.ru/20231218/rossiyskaya-ekonomika-prepodnesla-syurpriz-stranam-zapada-1133499925.html

Российская экономика преподнесла сюрприз странам Запада

Российская экономика преподнесла сюрприз странам Запада - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Российская экономика преподнесла сюрприз странам Запада

Российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил экономист, директор... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T07:24

2023-12-18T07:24

2023-12-18T07:24

экономика

новости

россия

василий колташов

мнения

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119526760_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_bcbde30d5eded242dd4cb2fb5284ea2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.Гость студии оценил общее состояние экономики как "неплохое", отметив значительное увеличение капиталовложений и бурное развитие реального сектора экономики.При этом есть и менее позитивные факторы. В первую очередь это ценовая депрессия на мировых рынках, которая в начале года выражалась в понижении мировых цен на нефть, пшеницу и ряд других товаров. Во вторую – ослабление национальной валюты."Ослабление рубля ударило по кошельку большого количества граждан и возник разрыв: с одной стороны в поднимающихся секторах заработная плата растет, с другой стороны мы наблюдаем стагнацию и падение реальных доходов у значительной массы граждан", – пояснил экономист.Однако на фоне постепенного роста цен на нефть, укрепления национальной валюты, рекордно низкой безработицы и ряда других факторов можно говорить, что ситуация гораздо более благоприятная, чем надеялись страны Запада, вводя против России многочисленные пакеты санкций."Если описывать картину в целом, то конечно российская экономика – это не экономика безработицы, массовых увольнений, спада или банковского кризиса, как того хотели на Западе, – подчеркнул Колташов. – Она растет, развивается, преодолевает трудности. И в следующем году тоже будет расти вне зависимости от того, какими окажутся цены на нефть".Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе, и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли – обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. Во втором квартале текущего года на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% - на обеспечивающие отрасли, то есть торговлю и общепит.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Китая достиг исторического рекордаВашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

https://crimea.ria.ru/20231217/putin-rossiya-ne-otdast-svoy-suverenitet-v-obmen-na-kolbasu-1133615050.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости, россия, василий колташов, мнения, в мире, общество