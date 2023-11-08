https://crimea.ria.ru/20231108/vashington-razoryaet-evropeyskikh-vassalov--lavrov-o-sanktsiyakh-protiv-rf-1132647486.html

Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ

Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ

Несмотря на то, что все антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза только в последние полтора года, открыто направлены на подавление российской... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T13:14

2023-11-08T13:14

2023-11-08T13:14

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что все антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза только в последние полтора года, открыто направлены на подавление российской экономики, они очевидно имеют совсем другой эффект: разоряют своих авторов. Такими наблюдениями за изменением экономической обстановки в мире поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола о ситуации вокруг Украины.Как отметил глава российского МИД, число незаконных односторонних ограничительных мер Евросоюза в отношении России уже приблизилось к беспрецедентным 17 тысячам. Однако эффекта, на который рассчитывали европейские партнеры – “подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти”, – не случилось.Вместе с тем очевидно, что все эти односторонние рестрикции в большинстве своем нагнетаются США.В результате такой “партнерской помощи” Вашингтона европейский бизнес, по данным главы МИД РФ, за последние полтора года потерял до 250 миллиардов евро. Более того, антироссийские санкции Евросоюза, которые, очевидно, никто не собирается отменять, обострили кризисные явления мировой экономики и продолжают усиливать дисбаланс, заключил Сергей Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика США повышает риск применения ядерного оружия – ПатрушевПутин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГЧем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, европейский союз, сша, политика, в мире