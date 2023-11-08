https://crimea.ria.ru/20231108/vashington-razoryaet-evropeyskikh-vassalov--lavrov-o-sanktsiyakh-protiv-rf-1132647486.html
Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ
Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ
Несмотря на то, что все антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза только в последние полтора года, открыто направлены на подавление российской... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T13:14
2023-11-08T13:14
2023-11-08T13:14
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что все антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза только в последние полтора года, открыто направлены на подавление российской экономики, они очевидно имеют совсем другой эффект: разоряют своих авторов. Такими наблюдениями за изменением экономической обстановки в мире поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола о ситуации вокруг Украины.Как отметил глава российского МИД, число незаконных односторонних ограничительных мер Евросоюза в отношении России уже приблизилось к беспрецедентным 17 тысячам. Однако эффекта, на который рассчитывали европейские партнеры – “подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти”, – не случилось.Вместе с тем очевидно, что все эти односторонние рестрикции в большинстве своем нагнетаются США.В результате такой “партнерской помощи” Вашингтона европейский бизнес, по данным главы МИД РФ, за последние полтора года потерял до 250 миллиардов евро. Более того, антироссийские санкции Евросоюза, которые, очевидно, никто не собирается отменять, обострили кризисные явления мировой экономики и продолжают усиливать дисбаланс, заключил Сергей Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика США повышает риск применения ядерного оружия – ПатрушевПутин заявил о расшатывании легитимной власти в странах СНГЧем меньше барахла, тем меньше клопов: Путин о запрете экспорта в Россию
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, европейский союз, сша, политика, в мире
Вашингтон разоряет европейских вассалов – Лавров о санкциях против РФ
Глава МИД РФ оценил ущерб Европы от собственных санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что все антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза только в последние полтора года, открыто направлены на подавление российской экономики, они очевидно имеют совсем другой эффект: разоряют своих авторов. Такими наблюдениями за изменением экономической обстановки в мире поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола о ситуации вокруг Украины.
Как отметил глава российского МИД, число незаконных односторонних ограничительных мер Евросоюза в отношении России уже приблизилось к беспрецедентным 17 тысячам. Однако эффекта, на который рассчитывали европейские партнеры – “подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти”, – не случилось.
“Тем, кто имеет опыт, было ясно с самого начала, что ничего не получится. Сейчас, думаю, это ясно всем, в том числе и самим инициаторам незаконных действий. Наша экономика адаптировалась к санкциям, она демонстрирует высокую устойчивость. Рост ВВП, который будет достигнут к концу этого года, близок к 3%. А в ведущих странах Европы экономика в минусе. Это для понимания, по кому больнее всего бьют санкции”, – сравнил обстановку Сергей Лавров.
Вместе с тем очевидно, что все эти односторонние рестрикции в большинстве своем нагнетаются США.
“Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу, навязал и продолжает навязывать Евросоюзу дорогой американский сжиженный природный газ, вынуждает своими эгоистичными законами европейские предприятия переводить предприятия за океан, туда, где базовые издержки бизнеса меньше”, – перечислил глава российского МИД.
В результате такой “партнерской помощи” Вашингтона европейский бизнес, по данным главы МИД РФ, за последние полтора года потерял до 250 миллиардов евро. Более того, антироссийские санкции Евросоюза, которые, очевидно, никто не собирается отменять, обострили кризисные явления мировой экономики и продолжают усиливать дисбаланс, заключил Сергей Лавров.
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