Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев
Патрушев: безответственные действия США повышают риск применения ядерного оружия
09:51 08.11.2023 (обновлено: 10:18 08.11.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".
"Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - цитирует Патрушева РИА Новости.
Он подчеркнул, что проводимая Штатами политика стимулирует рост общих угроз. Речь, в частности, о терроризме, наркоторговле и транснациональной организованной преступности.
"Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. По его словам, Штаты теряют свои позиции, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.
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