https://crimea.ria.ru/20231108/politika-ssha-povyshaet-risk-primeneniya-yadernogo-oruzhiya---patrushev-1132640570.html

Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев

Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев

Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T09:51

2023-11-08T09:51

2023-11-08T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".Он подчеркнул, что проводимая Штатами политика стимулирует рост общих угроз. Речь, в частности, о терроризме, наркоторговле и транснациональной организованной преступности. "Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев."Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США >>Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. По его словам, Штаты теряют свои позиции, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в ЕвропеИран поставил ультиматум СШАСША направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ

https://crimea.ria.ru/20231031/ukraina-gotovit-biologicheskuyu-provokatsiyu-protiv-rossii-na-dengi-ssha-1132439152.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, сша, политика, в мире, безопасность, совет безопасности россии , новости