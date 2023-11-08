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Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев
Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев
Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T09:51
2023-11-08T10:18
николай патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".Он подчеркнул, что проводимая Штатами политика стимулирует рост общих угроз. Речь, в частности, о терроризме, наркоторговле и транснациональной организованной преступности. "Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев."Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США &gt;&gt;Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. По его словам, Штаты теряют свои позиции, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в ЕвропеИран поставил ультиматум СШАСША направляет в Британию носители ядерного оружия: что ответили в МИД РФ
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николай патрушев, сша, политика, в мире, безопасность, совет безопасности россии , новости
Политика США повышает риск применения ядерного оружия - Патрушев

Патрушев: безответственные действия США повышают риск применения ядерного оружия

09:51 08.11.2023 (обновлено: 10:18 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Безответственные действия США ведут к росту общих угроз и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
По его словам, ухудшение ситуации в области глобальной безопасности стало "закономерным следствием деструктивной политики США".
"Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - цитирует Патрушева РИА Новости.
Он подчеркнул, что проводимая Штатами политика стимулирует рост общих угроз. Речь, в частности, о терроризме, наркоторговле и транснациональной организованной преступности.
"Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев.
"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США >>
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, в Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. По его словам, Штаты теряют свои позиции, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.
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