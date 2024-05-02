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В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии
В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии - РИА Новости Крым, 02.05.2024
В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии
В Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T14:32
2024-05-02T14:32
2024-05-02T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба феодосийской мэрии, мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство". Право зажечь факел Вечного огня предоставили командиру отделения ветеранов СВО в составе Союза советских офицеров Феодосии, ветерану боевых действий, кавалеру ордена Мужества Константину Бораеву и обучающемуся центра дополнительного образования "Интеллект".Из Севастополя факел будет передан в Санкт-Петербург для участия в заключительной церемонии слияния символов Вечных огней из Городов-героев и Городов воинской славы России и СНГ в Единую чашу воинской славы. Акция состоится в преддверии Дня Победы.В рамках феодосийской церемонии присутствующие почтили минутой молчания память погибших в боях за Родину в Великой Отечественной войне и в ходе специальной военной операции.Инициатором проекта "Честь и Достоинство" выступил Санкт‑Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет. В этом году исполняется 10 лет, как города-герои и города воинской славы Крыма стали участниками этого проекта. Феодосия ежегодно присоединяется к акции с 2017 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдатаВ Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую лентуКрымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов
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керчь, феодосия, севастополь, вечный огонь, патриотическое воспитание, общество, город-герой, новости крыма, победа
В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии
Частицу Вечного огня передали из Феодосии в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба феодосийской мэрии, мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство".
Право зажечь факел Вечного огня предоставили командиру отделения ветеранов СВО в составе Союза советских офицеров Феодосии, ветерану боевых действий, кавалеру ордена Мужества Константину Бораеву и обучающемуся центра дополнительного образования "Интеллект".
"За эти годы, особенно после начала специальной военной операции, стало очевидно, что готовить к защите Отечество нужно с раннего детства. Мы обязаны сохранять память о подвиге наших дедов и отцов, чтобы наши дети и внуки продолжали жить в свободной, мирной и процветающей стране", – цитирует пресс-служба координатора акции в Крыму, начальника штаба Союза советских офицеров Феодосии Антона Грязнова.
Из Севастополя факел будет передан в Санкт-Петербург для участия в заключительной церемонии слияния символов Вечных огней из Городов-героев и Городов воинской славы России и СНГ в Единую чашу воинской славы. Акция состоится в преддверии Дня Победы.
В рамках феодосийской церемонии присутствующие почтили минутой молчания память погибших в боях за Родину в Великой Отечественной войне и в ходе специальной военной операции.
Инициатором проекта "Честь и Достоинство" выступил Санкт‑Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет. В этом году исполняется 10 лет, как города-герои и города воинской славы Крыма стали участниками этого проекта. Феодосия ежегодно присоединяется к акции с 2017 года.
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