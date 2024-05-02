https://crimea.ria.ru/20240502/v-sevastopol-torzhestvenno-peredali-chastitsu-vechnogo-ognya-iz-feodosii-1136990293.html

В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии

В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии - РИА Новости Крым, 02.05.2024

В Севастополь торжественно передали частицу Вечного огня из Феодосии

В Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T14:32

2024-05-02T14:32

2024-05-02T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня в Севастополь, откуда он отправится в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба феодосийской мэрии, мероприятие прошло в рамках культурно-патриотического проекта "Честь и Достоинство". Право зажечь факел Вечного огня предоставили командиру отделения ветеранов СВО в составе Союза советских офицеров Феодосии, ветерану боевых действий, кавалеру ордена Мужества Константину Бораеву и обучающемуся центра дополнительного образования "Интеллект".Из Севастополя факел будет передан в Санкт-Петербург для участия в заключительной церемонии слияния символов Вечных огней из Городов-героев и Городов воинской славы России и СНГ в Единую чашу воинской славы. Акция состоится в преддверии Дня Победы.В рамках феодосийской церемонии присутствующие почтили минутой молчания память погибших в боях за Родину в Великой Отечественной войне и в ходе специальной военной операции.Инициатором проекта "Честь и Достоинство" выступил Санкт‑Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет. В этом году исполняется 10 лет, как города-герои и города воинской славы Крыма стали участниками этого проекта. Феодосия ежегодно присоединяется к акции с 2017 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдатаВ Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую лентуКрымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов

https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, феодосия, севастополь, вечный огонь, патриотическое воспитание, общество, город-герой, новости крыма, победа