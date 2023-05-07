В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
"Огонь памяти" с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду привезли в Крым
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в КрымуВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму встретили частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата. Автопробег с "Огнем памяти" стартовал из Москвы 5 мая, сообщила РИА Новости Крым глава регионального исполкома Народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская.
"5 мая от могилы Неизвестного солдата в Александровском саду была взята частица Вечного огня. От него зажгли лампадки, которые автопробегом будут доставлены в 13 стран. Это и наша любимая союзная Белоруссия, а также Аргентина, Кипр, Чили, другие страны, в общей сложности практически 76 тысяч километров пути", - рассказала Вертинская.
В каждой стране эстафету будут принимать известные среди своих сограждан общественные деятели. Так, в Сербской республике огонь встретит президент страны и известный во всем мире режиссер Эмир Кустурица.
"В ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области тоже будет доставлен этот огонь, и он загорится там на мемориалах, где раньше Вечный огонь не горел", - уточнила Вертинская.
В каждом городе-герое по пути следования огня пройдут памятные акции и встречи с ветеранами. В Крыму из соображений безопасности программа автопробега пройдет по сокращенному варианту. Частицу Вечного огня уже встретили в Керчи и передали его городской администрации, представители которой доставят огонь ветеранам.
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в КрымуВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
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В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в КрымуВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
2 из 4
В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в КрымуВ Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
3 из 4
В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в КрымуАндрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
4 из 4
Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
1 из 4
В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
2 из 4
В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
3 из 4
В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
4 из 4
Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
© Андрей Вьюшин, медиакоординатор Народного фронта в Крыму
"Мы вместе с артековцами побывали в Крымском природном заповеднике, привели в порядок партизанскую могилу в Чучельском ущелье и поставили там лампадку с этой частицей Вечного огня. Затем мы с детьми посетили знаменитую крымскую Беседку ветров и спустились в "Артек", где у нас запланировано вечернее мероприятие", - продолжила Алла Вертинская.
Вечером в воскресенье в "Артеке" в торжественной обстановке от частицы Вечного Огня зажгут свечи, из которых будет выложена надпись "Огонь Памяти Z". Это сделают дети из всех 89 субъектов России, сообщила глава крымского Народного фронта.
25 апреля возле Музея партизанской славы на территории Крымского природного заповедника развернули самую длинную в России Георгиевскую ленту протяженностью 160 метров. Участники патриотической смены в МДЦ "Артек" устроили целую Аллею Памяти из портретов героев-участников спецоперации на Украине.
В преддверии великого праздника Победы в Крыму пройдет множество памятных акций. Накануне 9 мая крымчанам рассказали, как в этом году будет проходить Бессмертный полк, в условиях ограничений, связанных с требованиями террористической безопасности.
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