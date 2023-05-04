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День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году - РИА Новости Крым, 04.05.2023
День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
В преддверии Дня Победы в память о славной истории страны жители Крыма будут сажать деревья, восстанавливать памятники времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T08:15
2023-05-04T08:15
день победы
волонтеры победы
крым
новости крыма
данил данильченко
ани григорян
общество
волонтеры крыма
9 мая
ветераны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в память о славной истории страны жители Крыма будут сажать деревья, восстанавливать памятники времен Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и зажигать "свечи памяти". Как поучаствовать в памятных акциях в этом году, рассказали волонтеры в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы – земля, мы – трава, мы – глаза незабудок и льна…"Вот уже несколько лет продолжается международная акция "Сад памяти", цель которой – высадить 27 миллионов деревьев и кустов в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в годы войны. В Крыму традиционно высаживается "сирень Победы"."Вчера в Мазанской школе в Симферопольском районе прошла небольшая акция, высаживали 30 саженцев сирени, - рассказал руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко. - Вся школа пела песню Шамана "Встанем", дети пели хором. Это было трогательно до слез".Счет деревьям ведется на официальном сайте проекта, на данный момент в России посадили уже 12 418 256 деревьев и кустов."Десант Победы"Эту акцию организуют студенты, точнее, крымское отделение "Российских студенческих отрядов". И проводится эта работа не один раз в год на 9 мая, а системно и регулярно.Участники приводят в порядок как общедоступные памятники, так и памятные знаки партизанам, установленные в лесах и горах Крыма."Стена памяти"Как вариант замены традиционного шествия в рядах "Бессмертного полка" предлагается разместить фотографии героев своей семьи на "Стене памяти". Это можно сделать как онлайн, так и с помощью волонтеров. Фотографии можно загрузить через специальную форму на сайте волонтерыпобеды.рф, они будут транслироваться на сайте, на видеоэкранах вашего города и на различных площадках, избранных для этого муниципальными властями.В Крыму волонтеры Победы пока запустили две таких "стены памяти" в помещении Центра поддержки добровольчества на улице Зои Жильцовой в Симферополе и в Евпатории по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, 2/40."У нас каждый день приходит много представителей разных организаций, проектов. И каждый может принести портрет своего дедушки. "Стену памяти" каждый город организовывает по-своему, каждая школа по-своему, но вот у нас пока открылось две площадки, они в большей степени рассчитаны на тех людей, которые там работают", - объяснил Данил Данильченко."Свеча памяти"Вечером 5 мая на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" состоится традиционная акция "Свеча памяти". 9 мая эту эстафету подхватят волонтеры Победы, которые у Вечного огня в Гагаринском парке выложат из горящих свечей слово "Победа". По словам Данильченко, подобные мероприятия всегда привлекают большое количество людей, потому что они вызывают искренние эмоции. "Большое количество свечей одновременно всегда очень трудно зажечь, поэтому люди подходят, предлагают помочь, это всегда очень приятно", - отметил он.В городах Крыма уже раздают Георгиевские ленты вместе с листовками, рассказывающими, как их правильно носить. Кроме того, волонтеры строят планы на следующий год, когда на полуострове будут праздновать 80-ю годовщину освобождения от фашистов. К этой дате будет приурочена Всероссийская акция "Внуки Победы", в рамках которой собираются потомки людей, когда-то освобождавших тот или иной город.Обо всех памятных мероприятиях, которые будут проходить на территории Крыма, сайт РИА Новости Крым уже подробно рассказывал. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году предлагают заменить акциями, не предполагающими массовых собраний.Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыЖителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам ВОВИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали"
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день победы, волонтеры победы, крым, новости крыма, данил данильченко, ани григорян, общество, волонтеры крыма, 9 мая, ветераны, георгиевская лента
День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году

Волонтеры в Крыму рассказали об акциях ко Дню Победы

08:15 04.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛоготип организации "Волонтеры Победы"
Логотип организации Волонтеры Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в память о славной истории страны жители Крыма будут сажать деревья, восстанавливать памятники времен Великой Отечественной войны, помогать ветеранам и зажигать "свечи памяти". Как поучаствовать в памятных акциях в этом году, рассказали волонтеры в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Мы – земля, мы – трава, мы – глаза незабудок и льна…"

Вот уже несколько лет продолжается международная акция "Сад памяти", цель которой – высадить 27 миллионов деревьев и кустов в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в годы войны. В Крыму традиционно высаживается "сирень Победы".
"Вчера в Мазанской школе в Симферопольском районе прошла небольшая акция, высаживали 30 саженцев сирени, - рассказал руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко. - Вся школа пела песню Шамана "Встанем", дети пели хором. Это было трогательно до слез".
Счет деревьям ведется на официальном сайте проекта, на данный момент в России посадили уже 12 418 256 деревьев и кустов.

"Десант Победы"

Эту акцию организуют студенты, точнее, крымское отделение "Российских студенческих отрядов". И проводится эта работа не один раз в год на 9 мая, а системно и регулярно.
"Если в прошлом году там было около 90 участников, то в этом году уже 447. Ребята выезжают в разные муниципалитеты, чтобы облагородить, обустроить памятники времен Великой Отечественной войны. Что могут – делают сами, где не могут – привлекают строительные организации. Очень важно, что они проводят еще и воспитательную работу, рассказывают об этих памятниках, вот в этом году было проведено 54 урока мужества", - сообщила заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.
Акция Красная гвоздика
Вчера, 16:59
В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"
Участники приводят в порядок как общедоступные памятники, так и памятные знаки партизанам, установленные в лесах и горах Крыма.

"Стена памяти"

Как вариант замены традиционного шествия в рядах "Бессмертного полка" предлагается разместить фотографии героев своей семьи на "Стене памяти". Это можно сделать как онлайн, так и с помощью волонтеров. Фотографии можно загрузить через специальную форму на сайте волонтерыпобеды.рф, они будут транслироваться на сайте, на видеоэкранах вашего города и на различных площадках, избранных для этого муниципальными властями.
В Крыму волонтеры Победы пока запустили две таких "стены памяти" в помещении Центра поддержки добровольчества на улице Зои Жильцовой в Симферополе и в Евпатории по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, 2/40.
"У нас каждый день приходит много представителей разных организаций, проектов. И каждый может принести портрет своего дедушки. "Стену памяти" каждый город организовывает по-своему, каждая школа по-своему, но вот у нас пока открылось две площадки, они в большей степени рассчитаны на тех людей, которые там работают", - объяснил Данил Данильченко.

"Свеча памяти"

Вечером 5 мая на территории мемориального комплекса "Концлагерь Красный" состоится традиционная акция "Свеча памяти". 9 мая эту эстафету подхватят волонтеры Победы, которые у Вечного огня в Гагаринском парке выложат из горящих свечей слово "Победа". По словам Данильченко, подобные мероприятия всегда привлекают большое количество людей, потому что они вызывают искренние эмоции.
"Большое количество свечей одновременно всегда очень трудно зажечь, поэтому люди подходят, предлагают помочь, это всегда очень приятно", - отметил он.
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В городах Крыма уже раздают Георгиевские ленты вместе с листовками, рассказывающими, как их правильно носить. Кроме того, волонтеры строят планы на следующий год, когда на полуострове будут праздновать 80-ю годовщину освобождения от фашистов. К этой дате будет приурочена Всероссийская акция "Внуки Победы", в рамках которой собираются потомки людей, когда-то освобождавших тот или иной город.
Обо всех памятных мероприятиях, которые будут проходить на территории Крыма, сайт РИА Новости Крым уже подробно рассказывал. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году предлагают заменить акциями, не предполагающими массовых собраний.
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