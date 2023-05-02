https://crimea.ria.ru/20230502/bolee-150-meropriyatiy-chto-v-sevastopole-predlozhat-vmesto-parada-k-9-maya-1128486852.html

Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая

Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая

В Севастополе ко Дню Победы власти запланировали более 150 мероприятий, которые стартуют в городе-герое 4 мая. Об этом во вторник на аппаратном совещании в... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T18:11

2023-05-02T18:11

2023-05-02T18:11

севастополь

78-я годовщина великой победы

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню Победы власти запланировали более 150 мероприятий, которые стартуют в городе-герое 4 мая. Об этом во вторник на аппаратном совещании в правительстве сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, общий план мероприятий готов, но в целях безопасности точное время будет опубликовано позже."Общий план весь готов, в том числе переданный Черноморским флотом. Совместно проработали и объединили все мероприятия. Анонсы будут размещены дополнительно накануне дня проведения мероприятий. Это связано с дополнительными мерами безопасности", – сообщил Развожаев.Он отметил, что, хотя шествие в рамках акции "Бессмертный полк", как и парад, в этом году не состоятся в своем обычном формате, во всех других акция возможна и пройдет.Праздничные мероприятия на открытых площадкахПо словам замгубернатора Игоря Михеева, традиционная акция "Парад во двор ветерану" будет проходить по отдельному графику, который согласован с Черноморским флотом и родственниками ветеранов."На этой неделе мы стартуем", – сказал Михеев.В субботу, 6 мая, на Мемориальном комплексе "Сапун-гора" состоится историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".В пресс-службе Музея обороны Севастополя уточнили, что мероприятия на территории комплекса пройдут при поддержке Российского военно-исторического общества. В программе: митинг-реквием, работа интерактивных площадок и мастер-классы с участием реконструкторов, полевая кухня с солдатской кашей, а также выставки из фондовой коллекции музея-заповедника и концерт.8 и 9 мая в летнем кинотеатре на Матросском бульваре, а также на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" будут показывать военно-исторические фильмы. "Ракушка" также станет главной концертной локацией в городе.В День Победы на Матросском бульваре пройдет арт-проект "Победный вальс".На площадках между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским морским аквариумом-музеем, а также в парке Победы, заработают полевые кухни.А на площади Нахимова развернется выставка, подготовленная совместно с Черноморским флотом.В правительстве уточнили, что торжественное мероприятие готовит также Музейно-выставочный комплекс РГО "Константиновская батарея", программа пока не уточняется.Праздничные мероприятия на закрытых площадкахОднако большинство мероприятий в городе пройдет на закрытых площадках.С 4 по 9 мая патриотический проект "Эшелон Победы – Z" представят учреждения культуры, старт – в Севастопольском центре культуры и искусств. В этот же день во Дворце культуры рыбаков предложат концертную программу оркестра народных инструментов "Жемчужина России".5 мая в СЦКИ состоится концерт-спектакль "Победа за нами!". Также запланировано проведение мемориального часа и Всероссийская акция "Честь и достоинство" – церемония слияния вечных огней в единой "Вечный Огонь Севастополя и Крыма".8 мая в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского пройдет ежегодное торжественное собрание и праздничный концерт.А 9 и 10 мая здесь состоится премьера спектакля "И, значит, нам нужна одна Победа", в котором вместе с севастопольскими актерами задействованы артисты Донецкого и Мариупольского театров.В правительстве отметили, что в муниципалитетах праздничные мероприятия пройдут во всех дворцах культуры.20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, 78-я годовщина великой победы, день победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, праздники и памятные даты, михаил развожаев