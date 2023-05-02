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Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая
Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая
В Севастополе ко Дню Победы власти запланировали более 150 мероприятий, которые стартуют в городе-герое 4 мая. Об этом во вторник на аппаратном совещании в... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T18:11
2023-05-02T18:11
севастополь
78-я годовщина великой победы
день победы
общество
патриотическое воспитание
новости крыма
праздники и памятные даты
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню Победы власти запланировали более 150 мероприятий, которые стартуют в городе-герое 4 мая. Об этом во вторник на аппаратном совещании в правительстве сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, общий план мероприятий готов, но в целях безопасности точное время будет опубликовано позже."Общий план весь готов, в том числе переданный Черноморским флотом. Совместно проработали и объединили все мероприятия. Анонсы будут размещены дополнительно накануне дня проведения мероприятий. Это связано с дополнительными мерами безопасности", – сообщил Развожаев.Он отметил, что, хотя шествие в рамках акции "Бессмертный полк", как и парад, в этом году не состоятся в своем обычном формате, во всех других акция возможна и пройдет.Праздничные мероприятия на открытых площадкахПо словам замгубернатора Игоря Михеева, традиционная акция "Парад во двор ветерану" будет проходить по отдельному графику, который согласован с Черноморским флотом и родственниками ветеранов."На этой неделе мы стартуем", – сказал Михеев.В субботу, 6 мая, на Мемориальном комплексе "Сапун-гора" состоится историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".В пресс-службе Музея обороны Севастополя уточнили, что мероприятия на территории комплекса пройдут при поддержке Российского военно-исторического общества. В программе: митинг-реквием, работа интерактивных площадок и мастер-классы с участием реконструкторов, полевая кухня с солдатской кашей, а также выставки из фондовой коллекции музея-заповедника и концерт.8 и 9 мая в летнем кинотеатре на Матросском бульваре, а также на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" будут показывать военно-исторические фильмы. "Ракушка" также станет главной концертной локацией в городе.В День Победы на Матросском бульваре пройдет арт-проект "Победный вальс".На площадках между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским морским аквариумом-музеем, а также в парке Победы, заработают полевые кухни.А на площади Нахимова развернется выставка, подготовленная совместно с Черноморским флотом.В правительстве уточнили, что торжественное мероприятие готовит также Музейно-выставочный комплекс РГО "Константиновская батарея", программа пока не уточняется.Праздничные мероприятия на закрытых площадкахОднако большинство мероприятий в городе пройдет на закрытых площадках.С 4 по 9 мая патриотический проект "Эшелон Победы – Z" представят учреждения культуры, старт – в Севастопольском центре культуры и искусств. В этот же день во Дворце культуры рыбаков предложат концертную программу оркестра народных инструментов "Жемчужина России".5 мая в СЦКИ состоится концерт-спектакль "Победа за нами!". Также запланировано проведение мемориального часа и Всероссийская акция "Честь и достоинство" – церемония слияния вечных огней в единой "Вечный Огонь Севастополя и Крыма".8 мая в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского пройдет ежегодное торжественное собрание и праздничный концерт.А 9 и 10 мая здесь состоится премьера спектакля "И, значит, нам нужна одна Победа", в котором вместе с севастопольскими актерами задействованы артисты Донецкого и Мариупольского театров.В правительстве отметили, что в муниципалитетах праздничные мероприятия пройдут во всех дворцах культуры.20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты запускают флеш-моб "запрещенных" песен Победы Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
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севастополь, 78-я годовщина великой победы, день победы, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, праздники и памятные даты, михаил развожаев
Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая

В Севастополе в честь Дня Победы пройдет более 150 мероприятий – власти

18:11 02.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукПарад Победы в Севастополе 2021
Парад Победы в Севастополе 2021 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню Победы власти запланировали более 150 мероприятий, которые стартуют в городе-герое 4 мая. Об этом во вторник на аппаратном совещании в правительстве сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, общий план мероприятий готов, но в целях безопасности точное время будет опубликовано позже.
"Общий план весь готов, в том числе переданный Черноморским флотом. Совместно проработали и объединили все мероприятия. Анонсы будут размещены дополнительно накануне дня проведения мероприятий. Это связано с дополнительными мерами безопасности", – сообщил Развожаев.
Он отметил, что, хотя шествие в рамках акции "Бессмертный полк", как и парад, в этом году не состоятся в своем обычном формате, во всех других акция возможна и пройдет.
"По поводу альтернативного проведения "Бессмертного полка" – все варианты, в которых можно будет поучаствовать в Севастополе. Портреты наших героев Великой Отечественной войны, воинов, защищавших нашу Родину – это один из главных элементов праздника. Каждый может выбрать удобный для себя формат "Бессмертного полка" и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, разместив в окнах своих квартир, домов и организаций", – поручил Михаил Развожаев Игорю Михееву.
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"Бессмертный полк-2023": как принять участие

Праздничные мероприятия на открытых площадках

По словам замгубернатора Игоря Михеева, традиционная акция "Парад во двор ветерану" будет проходить по отдельному графику, который согласован с Черноморским флотом и родственниками ветеранов.
"На этой неделе мы стартуем", – сказал Михеев.
В субботу, 6 мая, на Мемориальном комплексе "Сапун-гора" состоится историко-патриотический фестиваль "Знамена Славы".
В пресс-службе Музея обороны Севастополя уточнили, что мероприятия на территории комплекса пройдут при поддержке Российского военно-исторического общества. В программе: митинг-реквием, работа интерактивных площадок и мастер-классы с участием реконструкторов, полевая кухня с солдатской кашей, а также выставки из фондовой коллекции музея-заповедника и концерт.
"Традиционную программу дополнит новинка – постановка в формате "читка-эскиз" с говорящим названием "Штурм" в исполнении актеров Драматического театра флота им. Б. А. Лавренева. Это история штурмовой группы из офицера и трех сержантов, за десять часов до рывка на Сапун-гору", – поделились в музее.
8 и 9 мая в летнем кинотеатре на Матросском бульваре, а также на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" будут показывать военно-исторические фильмы. "Ракушка" также станет главной концертной локацией в городе.
В День Победы на Матросском бульваре пройдет арт-проект "Победный вальс".
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На площадках между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским морским аквариумом-музеем, а также в парке Победы, заработают полевые кухни.
А на площади Нахимова развернется выставка, подготовленная совместно с Черноморским флотом.
В правительстве уточнили, что торжественное мероприятие готовит также Музейно-выставочный комплекс РГО "Константиновская батарея", программа пока не уточняется.

Праздничные мероприятия на закрытых площадках

Однако большинство мероприятий в городе пройдет на закрытых площадках.
С 4 по 9 мая патриотический проект "Эшелон Победы – Z" представят учреждения культуры, старт – в Севастопольском центре культуры и искусств. В этот же день во Дворце культуры рыбаков предложат концертную программу оркестра народных инструментов "Жемчужина России".
5 мая в СЦКИ состоится концерт-спектакль "Победа за нами!". Также запланировано проведение мемориального часа и Всероссийская акция "Честь и достоинство" – церемония слияния вечных огней в единой "Вечный Огонь Севастополя и Крыма".
8 мая в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского пройдет ежегодное торжественное собрание и праздничный концерт.
А 9 и 10 мая здесь состоится премьера спектакля "И, значит, нам нужна одна Победа", в котором вместе с севастопольскими актерами задействованы артисты Донецкого и Мариупольского театров.
В правительстве отметили, что в муниципалитетах праздничные мероприятия пройдут во всех дворцах культуры.
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20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие в этом году в Севастополе. Ранее глава РК Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в Крыму.
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Севастополь78-я годовщина Великой ПобедыДень ПобедыОбществоПатриотическое воспитаниеНовости КрымаПраздники и памятные датыМихаил Развожаев
 
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