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Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму
Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму
Решение об отмене военного парада и шествия "Бессмертного полка" касается только Крыма, пояснил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T10:10
2023-04-12T10:10
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Решение об отмене военного парада и шествия "Бессмертного полка" касается только Крыма, пояснил глава республики Сергей Аксенов.Ранее он сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе из соображений безопасности, однако позже губернатор города-героя Михаил Развожаев уточнил, что по Севастополю решение пока не принято.Глава Крыма также подчеркнул, что ветераны не останутся без внимания, их поздравят представители органов власти.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 маяРешение о проведении парада в Севастополе еще не принято – РазвожаевВека и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, сергей аксенов, праздники и памятные даты, новости крыма, общество, 78-я годовщина великой победы
Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму

Аксенов: отмена "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Крыма

10:10 12.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Решение об отмене военного парада и шествия "Бессмертного полка" касается только Крыма, пояснил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе из соображений безопасности, однако позже губернатор города-героя Михаил Развожаев уточнил, что по Севастополю решение пока не принято.
"Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая касается только Республики Крым", - уточнил Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма также подчеркнул, что ветераны не останутся без внимания, их поздравят представители органов власти.
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8 апреля, 08:01
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.
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КрымСергей АксеновПраздники и памятные датыНовости КрымаОбщество78-я годовщина Великой Победы
 
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Заголовок открываемого материала
10:10Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму
10:01Обстановка в Керченском проливе: погода и переправа
09:47Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев
09:37Десятки тысяч крымчан остались без света – в чем причина
09:10В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая
08:47Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму
08:31Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи - секреты кондитеров
07:46США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
07:21Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
07:14В Госдуме хотят платить ученикам за пятерки: мнения учителей и родителей
07:00Кто открыл миру космос: лица первых
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23:53Более 1,5 тысяч жителей Керчи остались без света из-за аварии
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