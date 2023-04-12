https://crimea.ria.ru/20230412/aksenov-poyasnil-otmenu-parada-pobedy-i-bessmertnogo-polka-v-krymu-1128128101.html

Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму

Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму

Решение об отмене военного парада и шествия "Бессмертного полка" касается только Крыма, пояснил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T10:10

2023-04-12T10:10

2023-04-12T10:10

крым

сергей аксенов

праздники и памятные даты

новости крыма

общество

78-я годовщина великой победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127573474_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_3ae208aae6fa619d008e3ac6ea0088df.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Решение об отмене военного парада и шествия "Бессмертного полка" касается только Крыма, пояснил глава республики Сергей Аксенов.Ранее он сообщил об отмене парадов и праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе из соображений безопасности, однако позже губернатор города-героя Михаил Развожаев уточнил, что по Севастополю решение пока не принято.Глава Крыма также подчеркнул, что ветераны не останутся без внимания, их поздравят представители органов власти.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 маяРешение о проведении парада в Севастополе еще не принято – РазвожаевВека и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города

https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, праздники и памятные даты, новости крыма, общество, 78-я годовщина великой победы