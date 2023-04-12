Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев
Развожаев: решение об отмене парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято
09:47 12.04.2023 (обновлено: 09:53 12.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарад Победы в Севастополе 2021
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято, по этому вопросу идут консультации с Министерством обороны, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия ко Дню Победы. Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято. Сейчас идут консультации с Минобороны", – написал Развожаев в своем Telegram-канале
Он также добавил, что решение о проведении парада в Севастополе является "прерогативой военного ведомства".
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики и города Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены первомайские праздничные демонстрации. При этом он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.
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