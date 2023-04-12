https://crimea.ria.ru/20230412/reshenie-o-provedenii-parada-v-sevastopole-esche-ne-prinyato--razvozhaev-1128127435.html

Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев

Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Решение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев

Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято, по этому вопросу идут консультации с Министерством обороны, заявил... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T09:47

2023-04-12T09:47

2023-04-12T09:53

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято, по этому вопросу идут консультации с Министерством обороны, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также добавил, что решение о проведении парада в Севастополе является "прерогативой военного ведомства".В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики и города Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены первомайские праздничные демонстрации. При этом он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 маяВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуКомандующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230318/kak-v-sevastopole-deti-v-kazematakh-pishut-pisma-boytsam-v-zonu-svo-1127637602.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев