https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-i-sevastopole-ne-budet-paradov-na-9-maya-1128126526.html

В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая

В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая - РИА Новости Крым, 12.04.2023

В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая

Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T09:10

2023-04-12T09:10

2023-04-12T09:19

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сергей аксенов

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безопасность республики крым и севастополя

праздники и памятные даты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены первомайские праздничные демонстрации. Об этом сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории городаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуУтерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата

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2023

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крым, севастополь, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, праздники и памятные даты, общество