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В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая
В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая
Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T09:10
2023-04-12T09:10
2023-04-12T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены первомайские праздничные демонстрации. Об этом сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории городаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуУтерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
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крым, севастополь, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, праздники и памятные даты, общество
В Крыму и Севастополе не будет парадов на 9 мая
Аксенов: в Крыму и Севастополе отказались от парадов Победы из соображений безопасности
09:10 12.04.2023 (обновлено: 09:19 12.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя из соображений безопасности приняли решение не проводить военные парады и шествия "Бессмертного полка" в День Победы, также отменены первомайские праздничные демонстрации. Об этом сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.
"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что, несмотря на отмену праздничных мероприятий, ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах навестят их и поздравят с Днем Победы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Накануне стало известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.
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