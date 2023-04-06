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Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города

Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории города

В Севастополе задумали создать уникальный музей истории города – культурно-просветительский центр с ретротехникой, историями семей, предприятий и ведомств в... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T07:25

2023-04-06T07:25

2023-04-06T07:25

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе задумали создать уникальный музей истории города – культурно-просветительский центр с ретротехникой, историями семей, предприятий и ведомств в раритетах, архивах и мультимедийных проектах. Идею уже поддержали в Госдуме – идет поиск площадки и инвестора. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, где может появиться новый объект для местных и туристов и чем еще намерены удивлять в "городе музеев".От ретроавтомобилей до писем в зону СВОАвтор идеи – командир автомобильно-мотоциклетной группы "Красная Армия" Денис Сираев. Вместе с единомышленниками он уже много лет организовывает прохождение по центру Севастополя колонны ретротехники на Параде Победы, а еще в апреле объезжает села – поздравить ветеранов и оставить цветы у памятников в местах былых сражений.Как ценитель истории он отмечает: в городе очень много военных музеев, но нет места, где можно познакомиться с тем, как жили обычные люди, развивались предприятия, менялась техника, транспорт, архитектура и как выглядел сам город в разные исторические периоды.По мнению Сираева, новый большой комплекс, состоящий из нескольких выставочных залов и интерактивных площадок – с возможностью проводить здесь не только экскурсии, но и тематические уроки, встречи и выставки – мог бы восполнить этот пробел.На базе такого комплекса можно будет проводить самые разные интересные, в том числе интерактивные мероприятия для детей и взрослых, считает он. Например, "Как проходил урок в довоенной школе" или "Как устроен ретроавтомобиль".У "Красной Армии" в Севастополе более 150 единиц самой разной ретротехники, эти авто и мотоциклы снимались более чем 80 фильмах, при этом хранятся они преимущественно "по гаражам", лишь малая часть выставляется музее "35-я береговая батарея". "А должно быть доступно для всех", – отмечает он.Непременной частью будущего комплекса станет локация о событиях и героях СВО, добавил Сираев. "И о событиях специальной военной операции, и о бойцах, которые воевали, и об их семьях здесь должна быть экспозиция. Будем рассказывать и о семьях прошлых лет, и о нынешних под девизом "История моей семьи – история моей страны". Это очень интересно и очень важно", – заключил идейный вдохновитель проекта.Новый музей у "сердца" БалаклавыПодобный комплекс может появиться в Балаклаве. Где именно – пока не решили, но варианты уже обсуждали, говорит глава местной администрации Евгений Бабошкин."Идея перезрела даже, учитывая, что у нас нет такого музея. Сделать, чтобы все гармонично смотрелось: музей истории, знаковых людей, плюс ретроавтомобили. От истории семьи к истории города и государства – это было бы очень интересно, и оно бы окупилось, это мероприятие", – поделился он.В качестве одной из возможных локаций для музея истории Севастополя рассматривают популярную у туристов территорию в районе Кадыковского карьера с его искусственным озером в виде сердца – "творением" бывшего Балаклавского рудоуправления. По мнению Бабошкина, "это было бы идеальное место": "Эту локацию готовим, чтобы предложить правительству".Идею севастопольца уже поддержала депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач. По ее словам, новый центр имеет все шансы стать своеобразным туристическим кластером и новой точкой притяжения в Севастополе, "где всем было бы интересно".Она добавила, что "процесс это небыстрый, но за год-два его можно реализовать"."Начинаем искать инвестора. Есть люди, которых может заинтересовать эта идея – предложим им ее реализовать. Главное – найти площадку, расположенную правильно с точки зрения логистики. Буду заниматься", – подытожила парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе "Красная Армия" после парада отправилась на линию фронта "Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн

https://crimea.ria.ru/20230309/md-i-yad-kak-restavriruyut-panoramu-oborony-sevastopolya--1127447345.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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