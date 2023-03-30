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Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
Более чем две трети миллиарда рублей, предусмотренные на реставрацию знакового обелиска "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, объяснимая сумма из-за... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T16:21
2023-03-30T16:21
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Более чем две трети миллиарда рублей, предусмотренные на реставрацию знакового обелиска "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, объяснимая сумма из-за сложности работ и запущенности объекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.Ранее сообщалось, что на реставрацию знакового обелиска-стелы "Штык и Парус" и благоустройство территории вокруг будет предусмотрен 731 миллион рублей. Контракт с подрядчиком – ООО "Севпроектмонтаж" уже заключен, работы начаты. По словам Евгения Горлова, львиная доля этой суммы – стоимость восстановительных работ и реставрация камня.Обелиск "вырастает" из верхней смотровой площадки, по ее периметру – подпорные стены. В основании фундамента стелы – впечатляющая трещина, туда во время осадков много лет подряд стекала вода – вниз, на всю арматуру, говорит он. Все это придется "открывать и смотреть", чтобы выяснить масштабы бедствия, а потом заново бетонировать. Предварительно: ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".Стены и парапеты комплекса, что вокруг обелиска, - тоже "сложные участки". Снаружи конструкций – покалеченный временем и вандалами облицовочный инкерманский камень. С ним предстоит повозиться. Вырезанные фрезой в 70-х годах прошлого века выемки на поверхности – предмет охраны. На некоторых участках облицовку придется заменять.Внутри стен – ракушечник. Там, где разрушения его оголили, пористый и хрупкий камень крошится при малейшем воздействии: усилию руки поддается легко, осыпаясь пылью с пальцев.Почти все это будут перекладывать. То есть демонтировать, строить новые стены и облицовывать. Те элементы, что подлежат реставрации, сохранят.Все барельефы на стенах, а также буквы и цифры на самом обелиске восстановят и вернут на место, утраченные заменят. Высотные работы – а стела поднимается над землей более, чем на 60 метров – тоже непростой этап мероприятий.Весь комплекс работ по проекту, который разрабатывался на основе архивных материалов, включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории. Оно предполагает прокладку слаботочной сети, системы видеонаблюдения и оповещения, в том числе пожарного.Несколько лет назад территорию вокруг обелиска огородили: хоть он и не был признан аварийным, опасность падения элементов облицовки угрожала людям. По окончании работ здесь заборов не будет. Как и вандалов благодаря соответствующему контролю за территорией, рассчитывают в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар
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севастополь, штык и парус, правительство севастополя, культура, городская среда, евгений горлов, крым, новости, новости крыма
Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн

На что потратят больше 730 млн при реставрации обелиска в Севастополе – объяснили власти

16:21 30.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЗачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Более чем две трети миллиарда рублей, предусмотренные на реставрацию знакового обелиска "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, объяснимая сумма из-за сложности работ и запущенности объекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.
Ранее сообщалось, что на реставрацию знакового обелиска-стелы "Штык и Парус" и благоустройство территории вокруг будет предусмотрен 731 миллион рублей. Контракт с подрядчиком – ООО "Севпроектмонтаж" уже заключен, работы начаты.
По словам Евгения Горлова, львиная доля этой суммы – стоимость восстановительных работ и реставрация камня.
"Очень много элементов повреждены и деформированы. Из-за этого, конечно же, большое удорожание мероприятий. Плюс работы на самом памятнике – усиление фундаментных элементов", – сказал Горлов.
Обелиск "вырастает" из верхней смотровой площадки, по ее периметру – подпорные стены. В основании фундамента стелы – впечатляющая трещина, туда во время осадков много лет подряд стекала вода – вниз, на всю арматуру, говорит он. Все это придется "открывать и смотреть", чтобы выяснить масштабы бедствия, а потом заново бетонировать. Предварительно: ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
1 из 3

Ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Весь комплекс работ включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории.

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
2 из 3

Весь комплекс работ включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Контракт с подрядчиком уже заключен, работы начаты.

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
3 из 3

Контракт с подрядчиком уже заключен, работы начаты.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
1 из 3

Ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
2 из 3

Весь комплекс работ включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
3 из 3

Контракт с подрядчиком уже заключен, работы начаты.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Стены и парапеты комплекса, что вокруг обелиска, - тоже "сложные участки". Снаружи конструкций – покалеченный временем и вандалами облицовочный инкерманский камень. С ним предстоит повозиться. Вырезанные фрезой в 70-х годах прошлого века выемки на поверхности – предмет охраны. На некоторых участках облицовку придется заменять.
"Так же и мы будем делать. То есть камень обрабатывается по тем же самым технологиям и тем же способом, как было в момент строительства, в 1977 году", – объяснил Горлов.
Внутри стен – ракушечник. Там, где разрушения его оголили, пористый и хрупкий камень крошится при малейшем воздействии: усилию руки поддается легко, осыпаясь пылью с пальцев.
Почти все это будут перекладывать. То есть демонтировать, строить новые стены и облицовывать. Те элементы, что подлежат реставрации, сохранят.
Все барельефы на стенах, а также буквы и цифры на самом обелиске восстановят и вернут на место, утраченные заменят. Высотные работы – а стела поднимается над землей более, чем на 60 метров – тоже непростой этап мероприятий.
Весь комплекс работ по проекту, который разрабатывался на основе архивных материалов, включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории. Оно предполагает прокладку слаботочной сети, системы видеонаблюдения и оповещения, в том числе пожарного.
Несколько лет назад территорию вокруг обелиска огородили: хоть он и не был признан аварийным, опасность падения элементов облицовки угрожала людям. По окончании работ здесь заборов не будет. Как и вандалов благодаря соответствующему контролю за территорией, рассчитывают в правительстве.
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