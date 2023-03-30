https://crimea.ria.ru/20230330/zachem-tak-mnogo-v-sevastopole-obyasnili-restavratsiyu-obeliska-za-730-mln-1127879816.html

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн

Более чем две трети миллиарда рублей, предусмотренные на реставрацию знакового обелиска "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, объяснимая сумма из-за... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T16:21

2023-03-30T16:21

2023-03-30T16:21

севастополь

штык и парус

правительство севастополя

культура

городская среда

евгений горлов

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127878447_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d06a08476819eb5953063b369f2f292a.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Более чем две трети миллиарда рублей, предусмотренные на реставрацию знакового обелиска "Городу-герою Севастополю" на мысе Хрустальном, объяснимая сумма из-за сложности работ и запущенности объекта. Об этом РИА Новости Крым сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.Ранее сообщалось, что на реставрацию знакового обелиска-стелы "Штык и Парус" и благоустройство территории вокруг будет предусмотрен 731 миллион рублей. Контракт с подрядчиком – ООО "Севпроектмонтаж" уже заключен, работы начаты. По словам Евгения Горлова, львиная доля этой суммы – стоимость восстановительных работ и реставрация камня.Обелиск "вырастает" из верхней смотровой площадки, по ее периметру – подпорные стены. В основании фундамента стелы – впечатляющая трещина, туда во время осадков много лет подряд стекала вода – вниз, на всю арматуру, говорит он. Все это придется "открывать и смотреть", чтобы выяснить масштабы бедствия, а потом заново бетонировать. Предварительно: ничего аварийного – "просто восстановление", но "работа большая и тяжелая".Стены и парапеты комплекса, что вокруг обелиска, - тоже "сложные участки". Снаружи конструкций – покалеченный временем и вандалами облицовочный инкерманский камень. С ним предстоит повозиться. Вырезанные фрезой в 70-х годах прошлого века выемки на поверхности – предмет охраны. На некоторых участках облицовку придется заменять.Внутри стен – ракушечник. Там, где разрушения его оголили, пористый и хрупкий камень крошится при малейшем воздействии: усилию руки поддается легко, осыпаясь пылью с пальцев.Почти все это будут перекладывать. То есть демонтировать, строить новые стены и облицовывать. Те элементы, что подлежат реставрации, сохранят.Все барельефы на стенах, а также буквы и цифры на самом обелиске восстановят и вернут на место, утраченные заменят. Высотные работы – а стела поднимается над землей более, чем на 60 метров – тоже непростой этап мероприятий.Весь комплекс работ по проекту, который разрабатывался на основе архивных материалов, включит не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но благоустройство территории. Оно предполагает прокладку слаботочной сети, системы видеонаблюдения и оповещения, в том числе пожарного.Несколько лет назад территорию вокруг обелиска огородили: хоть он и не был признан аварийным, опасность падения элементов облицовки угрожала людям. По окончании работ здесь заборов не будет. Как и вандалов благодаря соответствующему контролю за территорией, рассчитывают в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар

https://crimea.ria.ru/20230327/serebryanuyu-besedku-na-ay-petri-zakryli-na-rekonstruktsiyu-1127795628.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, штык и парус, правительство севастополя, культура, городская среда, евгений горлов, крым, новости, новости крыма