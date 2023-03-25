https://crimea.ria.ru/20230325/kogda-otkroyut-dostup-k-vorontsovskomu-dvortsu-na-yubk-1127751172.html

Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК

Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК

К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T08:01

2023-03-25T08:01

2023-03-25T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Он рассказал, что сейчас на территории ведутся самые тяжелые и "грязные" работы – реставрация инженерных сетей и сооружений.Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Полный доступ ко всем объектам заповедника планируют открыть до ноября 2023-го, а в полном объеме реконструкция завершится в декабре 2024 года.Основная экспозиция – парадные залы дворца – по словам директора, работает в штатном режиме. Маршруты передвижения по территории памятника постоянно актуализируются, информацию о них следует искать на официальном сайте заповедника и в соцсетях. "Мы все время пытаемся работать с подрядчиками так, чтобы в какой-то части работы выполнялись, а на других площадях был открытый доступ к музею", - уточнил Балинченко.По плану в Воронцовском дворце, кроме реставрации подземных коммуникаций, будет проведено мощение Шуваловского проезда и придворцовой территории брусчаткой из диабаза. Будут устроены дополнительные дорожки, сейчас завершаются работы по освещению, вскоре в парке появятся стилизованные фонарные столбы и наземные светильники. Это даст дополнительные возможности для проведения уличных экскурсионных и культурных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнАлупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентровВ Крыму назвали самые популярные туристические объекты

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2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, юбк, воронцовский дворец, александр балинченко, алупка, новости крыма, туризм в крыму