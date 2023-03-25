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Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T08:01
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крым
эксклюзивы риа новости крым
юбк
воронцовский дворец
александр балинченко
алупка
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Он рассказал, что сейчас на территории ведутся самые тяжелые и "грязные" работы – реставрация инженерных сетей и сооружений.Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Полный доступ ко всем объектам заповедника планируют открыть до ноября 2023-го, а в полном объеме реконструкция завершится в декабре 2024 года.Основная экспозиция – парадные залы дворца – по словам директора, работает в штатном режиме. Маршруты передвижения по территории памятника постоянно актуализируются, информацию о них следует искать на официальном сайте заповедника и в соцсетях. "Мы все время пытаемся работать с подрядчиками так, чтобы в какой-то части работы выполнялись, а на других площадях был открытый доступ к музею", - уточнил Балинченко.По плану в Воронцовском дворце, кроме реставрации подземных коммуникаций, будет проведено мощение Шуваловского проезда и придворцовой территории брусчаткой из диабаза. Будут устроены дополнительные дорожки, сейчас завершаются работы по освещению, вскоре в парке появятся стилизованные фонарные столбы и наземные светильники. Это даст дополнительные возможности для проведения уличных экскурсионных и культурных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнАлупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентровВ Крыму назвали самые популярные туристические объекты
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, юбк, воронцовский дворец, александр балинченко, алупка, новости крыма, туризм в крыму
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК

Основные работы по реставрации Воронцовского дворца обещают завершить до начала сезона

08:01 25.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке.
Воронцовский дворец в Алупке. - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.
Он рассказал, что сейчас на территории ведутся самые тяжелые и "грязные" работы – реставрация инженерных сетей и сооружений.

"Реконструкция крайне необходима, потому что Воронцовский дворец и парк находится на склоне, и конечно, нужно содержать в порядке все коммуникации. Проект включает и благоустройство, и освещение, и ремонт сетей. Поэтому реконструкция проходит этапами, с 2018 года", - проинформировал он.

Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Полный доступ ко всем объектам заповедника планируют открыть до ноября 2023-го, а в полном объеме реконструкция завершится в декабре 2024 года.
Основная экспозиция – парадные залы дворца – по словам директора, работает в штатном режиме. Маршруты передвижения по территории памятника постоянно актуализируются, информацию о них следует искать на официальном сайте заповедника и в соцсетях.
"Мы все время пытаемся работать с подрядчиками так, чтобы в какой-то части работы выполнялись, а на других площадях был открытый доступ к музею", - уточнил Балинченко.
По плану в Воронцовском дворце, кроме реставрации подземных коммуникаций, будет проведено мощение Шуваловского проезда и придворцовой территории брусчаткой из диабаза. Будут устроены дополнительные дорожки, сейчас завершаются работы по освещению, вскоре в парке появятся стилизованные фонарные столбы и наземные светильники. Это даст дополнительные возможности для проведения уличных экскурсионных и культурных мероприятий.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЮБКВоронцовский дворецАлександр БалинченкоАлупкаНовости КрымаТуризм в Крыму
 
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