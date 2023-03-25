https://crimea.ria.ru/20230325/kogda-otkroyut-dostup-k-vorontsovskomu-dvortsu-na-yubk-1127751172.html
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T08:01
2023-03-25T08:01
2023-03-25T08:01
крым
эксклюзивы риа новости крым
юбк
воронцовский дворец
александр балинченко
алупка
новости крыма
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127760750_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_c405e3a89668f8615f860eb1df065eec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.Он рассказал, что сейчас на территории ведутся самые тяжелые и "грязные" работы – реставрация инженерных сетей и сооружений.Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Полный доступ ко всем объектам заповедника планируют открыть до ноября 2023-го, а в полном объеме реконструкция завершится в декабре 2024 года.Основная экспозиция – парадные залы дворца – по словам директора, работает в штатном режиме. Маршруты передвижения по территории памятника постоянно актуализируются, информацию о них следует искать на официальном сайте заповедника и в соцсетях. "Мы все время пытаемся работать с подрядчиками так, чтобы в какой-то части работы выполнялись, а на других площадях был открытый доступ к музею", - уточнил Балинченко.По плану в Воронцовском дворце, кроме реставрации подземных коммуникаций, будет проведено мощение Шуваловского проезда и придворцовой территории брусчаткой из диабаза. Будут устроены дополнительные дорожки, сейчас завершаются работы по освещению, вскоре в парке появятся стилизованные фонарные столбы и наземные светильники. Это даст дополнительные возможности для проведения уличных экскурсионных и культурных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнАлупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентровВ Крыму назвали самые популярные туристические объекты
крым
юбк
алупка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127760750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e13a3d18cf102fe0068a56179b103b94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, юбк, воронцовский дворец, александр балинченко, алупка, новости крыма, туризм в крыму
Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
Основные работы по реставрации Воронцовского дворца обещают завершить до начала сезона
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
К началу курортного сезона проходы к объектам реставрируемого Воронцовского дворца в Алупке постараются максимально открыть для туристов. Об этом РИА Новости Крым
сообщил директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко.
Он рассказал, что сейчас на территории ведутся самые тяжелые и "грязные" работы – реставрация инженерных сетей и сооружений.
"Реконструкция крайне необходима, потому что Воронцовский дворец и парк находится на склоне, и конечно, нужно содержать в порядке все коммуникации. Проект включает и благоустройство, и освещение, и ремонт сетей. Поэтому реконструкция проходит этапами, с 2018 года", - проинформировал он.
Проект осуществляется на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Полный доступ ко всем объектам заповедника планируют открыть до ноября 2023-го, а в полном объеме реконструкция завершится в декабре 2024 года.
Основная экспозиция – парадные залы дворца – по словам директора, работает в штатном режиме. Маршруты передвижения по территории памятника постоянно актуализируются, информацию о них следует искать на официальном сайте заповедника и в соцсетях.
"Мы все время пытаемся работать с подрядчиками так, чтобы в какой-то части работы выполнялись, а на других площадях был открытый доступ к музею", - уточнил Балинченко.
По плану в Воронцовском дворце, кроме реставрации подземных коммуникаций, будет проведено мощение Шуваловского проезда и придворцовой территории брусчаткой из диабаза. Будут устроены дополнительные дорожки, сейчас завершаются работы по освещению, вскоре в парке появятся стилизованные фонарные столбы и наземные светильники. Это даст дополнительные возможности для проведения уличных экскурсионных и культурных мероприятий.
Читайте также на РИА Новости Крым: